جهز فلوسك عشان لو حصل.. ما حقيقة طرح شهادات بعائد 30% من البنك الأهلي المصري NBE

حقيقة طرح شهادات بعائد 30% هو السؤال الأكثر انتشاراً في الوقت الحالي، فالجميع يرغب في معرفة هل تتجه البنوك الفترة المقبلة لطرح شهادات جديدة؟ وهناك من قام بالاستماع إلى خبراء مصرفيون ليجيبوا له عن طرح شهادات جديدة بالبنوك بعائد مرتفع يصل حتى 30%، وفيما يلي سوف تتعرف على التفاصيل.

حقيقة طرح شهادات بعائد 30%

أصبح السوق المصرفي المصري في الوقت الحالي يترقب القرار الصادر من البنك المركزي المصري بشأن تحريك سعر صرف الجنيه، وذلك بعدما تم إصدار قرار بشأن رفع سعر الفائدة وذلك على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، ولكن في ظل المباحثات والنقاشات مع صندوق النقد الدولي تم تداول الحديث عن صدور طرح البنوك المصرية لـ شهادات مصرفية ذات عائد مرتفع، فقد توقع خبراء مصرفيون أن يصل العائد على تلك الشهادات الجديدة إلى نسبة 30%، ولكن حتى الآن لم تصدر هذه الشهادات.

طرح البنوك الشهادات الادخارية الجديدة

ذكر الخبير المصرفي عز الدين حسانين أن فكرة طرح البنوك الشهادات الادخارية الجديدة ذات العائد المرتفع حتى 30% يعد حرق الشهادات الادخارية التي قامت البنوك المصرية بإصدارها مؤخرا وهي شهادات ادخارية بعائد 27% وشهادة ادخارية بعائد 23.5% وأشار أن الاكتتاب في تلك الشهادات لم يتم إغلاقه حتى الآن ولهذا فإنه من المتوقع أن يتم إغلاق الاكتتاب في الشهادات الحالية مع نهاية شهر فبراير 2024، وأضاف الخبير في تصريح له أن البنوك المصرية في الوقت الحالي تتجه إلى إصدار شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع يزيد عن 30% وذلك في حالة تم تعويم الجنيه وتحريك سعر الصرف وهذا بفضل ما حققته الشهادات المرتفعة التي تم إصدارها من البنك الأهلي المصري وكذلك بنك مصر من نجاحات كبيرة وتمكنت من جمع أكثر من تريليون جنيه مصري منذ إصدارها.