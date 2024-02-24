هل هلالك شهر مبارك..إمساكية شهر رمضان 2024//مواعيد صلاة الفجر والتراويح في شهر الخير والبركة

إمساكية شهر رمضان 2024 أكثر الأشياء التي تهم كل المسلمين في مصر خلال الأيام الحالية، حيث أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك الذي يأتي على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، ويحتفل الشعب المصري بقدوم شهر رمضان بطريقتهم الخاصة حيث تزيين الشوارع والمنازل، واستعداد المساجد لاستقبال المصريين في صلاة التراويح والفجر يوميا.

إمساكية شهر رمضان 2024

ازداد البحث عن إمساكية شهر رمضان في الساعات الماضية ووفقا للحسابات الفلكية التي أعلنها هيئة البحوث الفلكية، يبدأ شهر رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، ويستمر لمدة 30 يوم وبذلك يكون يوم الثلاثاء 9 أبريل هو المتمم لشهر شعبان والجدير بالذكر أن تلك المواعيد يتم تأكيدها بعد رؤية هلال رمضان 2024، وسوف تبلغ عدد ساعات الصيام هذا العام 13 ساعة في معظم الدول العربية المحيطة بمصر مع وجود فروق طفيفة بين الدول، خاصة في أول أيام الشهر الفضيل على أن تزداد ساعات الصيام كلما اقتربنا من نهاية الشهر، ويكون فجر أول ليلة في رمضان الساعة 4:44 صباحا وموعد اذان المغرب 6:00 مساءا، ويبدأ النهار في زيادة عدد الساعات حتى يكون آخر يوم رمضان الفجر 3:56 وموعد المغرب 6:18 مساءا.

موعد رؤية شهر رمضان 2024

تعد رؤية هلال شهر رمضان الكريم من أجمل مظاهر الاحتفال بالشهر المبارك التي ينتظرها المصريين، حيث تتوجه الأنظار إلى بيان دار الإفتاء المصرية الذي يكون بعد استطلاع هلال رمضان، ومن المقرر أن يكون ذلك يوم الأحد الموافق التاسع عشر من شهر شعبان، الذي يوافق العاشر من شهر مارس القادم وتحديدا بعد صلاة المغرب.