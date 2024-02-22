رابط وخطوات التسجيل في الإسكان العسكري بالأردن 2024+شروط التقديم

التسجيل في الإسكان العسكري بالأردن تساءل عنه الكثير من المواطنين، فالجميع يرغب في معرفة المزيد من التفاصيل حول مبادرة وزارة الإسكان التي تم إطلاقها بهدف التيسير على الأفراد العاملين لدى القطاع العسكري وتقديم فرصة مميزة أمامهم للحصول على سكن، وهذه المبادرة تسمى مبادرة “القرض الإسكاني العسكري” الذي سوف نعرض لكم المزيد من التفاصيل حولها فيما يلي.

التسجيل في الإسكان العسكري بالأردن

القرض الإسكاني العسكري يعد فرصة هامة جدا تسهل للأفراد الحصول على قرض مقدم من وزارة الإسكان أو مقدم من صندوق التنمية العقارية، كما سوف يتم إضافة دعم إضافي يصل حتى 20% من قيمة العقار وذلك بحد أقصى مبلغ 140 ألف ريال سعودي، وقد أشادت القوات العسكرية بما تم تحقيقه من إنجاز في هذا الإجراء الذي يعتبر أحد أهم الإنجازات التي حققتها وزارة الدفاع بالاردن، ويمكن للمواطنين التسجيل في الاسكان العسكري بالأردن بمنتهى السهولة من خلال الدخول إلى موقع مديرية الاسكان العسكري الرسمي الاردني.

شروط الحصول على سكن العسكريين بالأردن

هناك عدة شروط هام يجب أن تتوفر في المواطنين المستحقين للحصول على سكن العسكريين بالأردن، حيث أن هذه الشروط هامة جدا حتى تحقق التوازن والتوجيه العادل والدعم نحو الفئات التي تستحق هذه الخدمات نظرا لظروفها الفريدة ويهدف الدعم إلى تحسين ظروف السكن الخاص بالعسكريين بالأردن وأهم هذه الشروط ما يلي: