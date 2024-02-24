اقرا اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء 2024 بعد موافقة مجلس النواب رسميا واعرف غرامة البيت كام

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء من الأمور التي من المتوقع أن تزف اخبار سارة للمواطن المصري، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستطرح حلول جذرية لكثير من حالات البناء في العمران والتي تقدر تقريبا بمليون حالة تكون في إطار التصالح مع الدولة، وبالرغم من ذلك توجد بعض الخلافات التي مازالت تحتاج إلى حلول تعتمد على إرادة الدولة.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

عقد الأمس الأحد الموافق 18 فبراير الحالي إجتماع مجلس محافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وبحضور، كل من وزير الزراعة ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير العدل ووزيرة التخطيط، مع وجود وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة والذي انتهى على عدة قرارات في غاية الأهمية للمواطن، كما من شأنها ضبط التخطيط العمراني، ومنها التالي:

تستعد الدولة المصرية لتطبيق قانون 187 لسنة 2023.

أولوية التصالح ستكون متوفرة لأصحاب طلبات التصالح في البداية.

من المقرر أن تعمل الدولة إحداثيات لكل المخالفات القائمة على أرض الواقع الآن من تقدم منها بالتصالح ومن لم يتقدم.

يتم تدريب الكثير من الكوادر في المراكز التكنولوجيا لتكون جاهزة للتعامل مع المخالفات كل على حدة.

وأيضا يتم توفير جميع المعدات والأدوات اللازمة لذلك

إرادة الدولة للتصالح مع المخالفات العمرانية

أدك وزير العدل الحالي المستشار عمر مروان أن الدولة المصرية مستعدة لإنهاء كل الخلافات بين المواطنين والحكومة، وفقا للتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توفير كل التيسيرات، لذلك وضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة سوف تقدم جميع التسهيلات للانتهاء من التصالح القانوني بعيدا عن الخطوات المعقدة والطويلة.