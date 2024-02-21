أرخص ازازة زيت في مصر✅ أسعار السلع في أهلا رمضان بعد قرار وزارة التموين بتخفيض ثمن زجاجة الزيت

أسعار السلع في أهلا رمضان موضوع مهم يتداوله المواطنين في مصر خلال أحاديثهم الجانبية، وقد قامت جميع المحافظات في مصر بالاستعداد إلى إقامة معارض أهلا رمضان داخل كل المدن خلال الأيام الحالية، على أنه يوجد بعض المدن التي انتهت من افتتاح المعارض بالفعل وجاري العمل في باقي المحافظات، لأنها توفر جميع السلع اللازمة لإعداد وجبات الإفطار والسحور في شهر رمضان بتكلفة أقل من الأسواق الخارجية.

أسعار السلع في أهلا رمضان

تعاونت كل مؤسسات الحكومة المصرية لتوفير السلع لجمهور المواطنين بأسعار مخفضة بقيمة 15% إلى 30% من أجل محاربة جشع التجار، والقضاء على التضخم ودعم المواطن المصري في توفير الاحتياجات الضرورية لكل أسرة، ومن المنتظر أن يجد المواطن أسعار السلع في المعارض كما يلي:

يبلغ سعر كيلو السكر 27 جنيه.

يتراوح سعر كيلو الأرز بين 20 و 25 جنيه.

يبلغ سعر كيلو المكرونة 25 جنيه.

سعر زجاجة الزيت الخليط 800 مللي يبدأ من 65 جنيه حتى 80 جنيه.

أما عن زيت شطارة فيكون سعر اللتر 90 جنيه.

سعر عبوة زيت عافية سعة 3 لتر 270 جنيه.

أماكن معرض أهلا رمضان

من أكثر الأمور التي تحرص عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية التوزيع العادل لأماكن معارض أهلا رمضان لتغطية جميع الكتل السكنية في كل المحافظات، ويتم إقامة بعض المعارض في المناطق التالية: