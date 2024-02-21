أرباحك يوم بيومه..تفاصيل فتح حساب يومي في البنك الأهلي المصري بس لازم يكون مبلغ

تفاصيل فتح حساب يومي في البنك الأهلي من الأمور التي بحث عنها كثير من المواطنين خلال الشهور الماضية، رغبة في توفير وإدخار أموالهم بطريقة شرعية و آمنة مع الحصول على قدر مناسب من الأرباح الشهرية والاستفادة بكل المميزات التي يوفرها البنك الأهلي، حيث يتجه قطاع كبير من الأشخاص في مصر خلال الأيام الحالية إلى البنوك لأنها جهة مضمونة لحفظ الأموال وسحبها في أي وقت.

تفاصيل فتح حساب يومي في البنك الأهلي

بعد فتح البنك الأهلى نظام الحساب اليومي يوجد الكثير من التفاصيل التي يحتاج إلى معرفتها العملاء، حيث يكون الحد الأدنى للمبلغ المطلوب في فتح الحساب الجاري هو 500 ألف جنيه، حتى يتم احتساب العائد السنوي المطلوب والذي حدد من قبل البنك 13 % سنويا، على أن يكون العائد يومي بعملة الجنيه المصري، أما عن سعر الفائدة فيتم تحديده وفقا للرصيد المتاح في الحساب كما يلي.

عائد 5% عندما يبدأ الرصيد من 500 ألف حتى 2 مليون جنيه.

عائد 7% عندما يبدأ الرصيد من 2 مليون جنيه حتى 5 مليون جنيه.

عائد 12% عندما يبدأ الرصيد من 5 مليون جنيه حتى 10 مليون جنيه.

عائد 12.5 % عندما يبدأ الرصيد من 10 مليون جنيه حتى 20 مليون جنيه.

عائد 13% عندما يزيد الرصيد عن 20 مليون جنيه.

مميزات فتح حساب يومي في البنك الأهلي

من أكثر الأمور التي جذبت العملاء للادخار في البنك الأهلي هي المميزات التي يوفرها البنك في الأنظمة المختلفة، مع وجود بعض التيسيرات التي تجعل الأمور سلسلة وغير معقدة ومن مميزات البنك الأهلى ما يلي.