أعمل خير في أيام الخير..محتويات شنطة رمضان من معارض أهلا رمضان 2024+كوبونات للأسر الأشد الاحتياجا

محتويات شنطة رمضان من معارض أهلا رمضان يسأل عنها الكثير من المواطنين وذلك بعد أن حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية محتويات شنطة رمضان القادم 2024 والتي سوف يتم إتاحتها بدءًا من يوم السبت الماضي الموافق 17 فبراير 2024 بمعارض أهلا رمضان وهي مكونة من 6 إلى 10 أصناف حسب ما يحتاج إليه كل مواطن، وفيما يلي سوف نتعرف معكم بالتفاصيل على مكونات شنطة رمضان.

محتويات شنطة رمضان من معارض أهلا رمضان

تتكون شنطة رمضان القادم 2024 من عدة مكونات وأصناف هامة وهي كالآتي:

سكر.

شاي.

زيت.

أرز.

مكرونة.

مسلي نباتي.

بلح.

عدس.

صلصة.

فول.

ما هي الكوبونات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا

وفرت وزارة التموين والتجارة الداخلية كوبونات تقدم للمواطنين والأسر الأكثر احتياجًا من فئة 100 جنيه و150 جنيه و200 جنيه وفئة 250 جنيه وكذلك فئة 300 جنيه وفئة 500 جنيه للأشخاص ممن يرغبون في الحصول على المنتجات من المجمعات الاستهلاكية، حيث أن المجمعات الاستهلاكية سوف تقوم بطرح كمية كبيرة من الدواجن واللحوم بأسعار مخفضة أقل كثيرًا من أسعار السوق وذلك بهدف التخفيف على كاهل المواطنين المصريين والأسر الأكثر احتياجًا والكمية المطروحة تقترب من 2500 طن من الدواجن المجمدة وكذلك 8200 طن من اللحوم طن من اللحوم المجمدة والمعارض منتشرة بكافة محافظات الجمهورية.

أسعار السلع والمنتجات في المجمعات الاستهلاكية أهلا رمضان

دومًا ما تحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير كميات كبيرة من السلع والمنتجات الأساسية في المجمعات الاستهلاكية قبل حلول شهر رمضان الكريم ضمن معارض أهلا رمضان ومن بينها أهم هذه السلع بأسعار مخفضة، حيث قد طرحت وزارة التموين بالمجمعات الاستهلاكية كميات كبيرة من زيت الطعام بمختلف المعارض بجميع المحافظات بأسعار مخفضة وذلك لتكون العبوة بحجم 800 مللي بسعر 45 جنيه للمستهلك وغيرها من المنتجات الهامة التي تكون أسعارها في متناول الجميع وقد حذرت الأجهزة الرقابية لدى وزارة التموين وكذلك جهاز حماية المستهلك التجار المتلاعبين بالأسعار الخاصة بالسلع الغذائية والأساسية البيع بأسعار أكثر من السعر الذي تم إعلانه وذلك بهدف التصدي لأي من المخالفات التي قد تلحق الضرر بالمستهلك المصري، حيث سوف يتم تحرير محاضر للتجار المخالفين وبعدها سوف يتم إحالتهم للنيابة المختصة وذلك لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.