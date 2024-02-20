فيه ترفع الأعمال .. أفضل الأعمال في شهر شعبان واتفق عليه الفقهاء+الأدعية المستحبة في ليلة النصف من شعبان

أفضل الأعمال في شهر شعبان، ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الماضية حول أفضل الأعمال في شهر شعبان، وبدأت أولى أيام شهر شعبان يوم الأحد الموافق 11 فبراير، ويعتبر فضل شهر شعبان كبير ولهذا السبب يبحث الكثير من الناس عن أحب وأفضل الأعمال الصالحة التي يمكن القيام بها خلال شهر شعبان.

أفضل الأعمال في شهر شعبان

يتساءل العديد من الناس عن أفضل الأعمال في شهر شعبان، وهناك الكثير من الأعمال الصالحة التي يمكن القيام بها خلال شهر شعبان وهي كالتالي:

إدخال السرور على قلب مسلم عن طريق قضاء دينه أو كشف كربه أو طرد عنه الجوع.

قراءة القران الكريم يوميا تعين المسلم على القيام بباقي العبادات.

صلاة القيام من الأعمال التي تقرب المسلم إلى الله.

الدعاء ومناجاة الله.

الإكثار من ذكر الله يجعل لسان المسلم عطرا وله فضل عظيم.

الصيام، كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شهر شعبان.

أدعية شهر شعبان

هناك الكثير من الأدعية المستحبة التي يمكن ترديدها خلال شهر شعبان، ومنها: