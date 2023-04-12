بدأ البحث الآن من قبل معجبي ومحبي كرة القدم في جميع أنحاء الوطن العربي للعثور على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي Real Madrid Vs Chelsea اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023، ستخوض المباراة هذه المرة في إطار جولة الذهاب من دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، حيث ستكون ملحمة شديدة المنافسة بين الفريقين، كل فريق يسعى إلى إنقاذ مصيره خلال الموسم والحصول على بطاقة التأهل لتكليفه، وخطف مكانٍ في المباراة النهائية، ومن هذا المنطلق، ستشهد المباراة عشرات الأهداف وستكوِّن قوَّتَه بشكلٍ كبير، يوجد فارق كبير بين الفريقين.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي Real Madrid Vs Chelsea اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023

أعلنت قناة بي إن سبورت القطرية أنها تمتلك حقوق بث جميع مباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر عقد طويل الأجل، وأشارت إلى أن قناة بي ان سبورت بريميوم 1 bein Sport Premium Hd خاصة بهذه المسابقة، سوف تقوم ببث المباراة التي ستجمع الفريقين في ملعب ستامفورد بريدج، الذي يعد معقلاً لتشيلسي، سيلعب اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت السعودية، كما سيرافق بث المباراة استوديو تحليل كامل يضم عددًا من نجوم كرة القدم من مختلف الجنسيات واللغات.

قناة Italia 1.

قناة Iran 3.

قناة 3 Sport.

قناة Armenia Region.

قناة IRIB Tv3.

قناة AZ Tv.

قناة Idman.

قناة ZDF الألمانية.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية.

تردد قناة 1 bein Sport premium الناقلة لمباراة ريال مدريد وتشيلسي

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : HD.

التردد : 11013.

القمر الصناعي : نايل سات.

سيقوم فريق مدريد بالسعي إلى الفوز في المباراة من أجل الحصول على التأهل، حيث ستنقل هذه المباراة عبر العديد من القنوات الأخرى التي تستخدم أقمارًا صناعية أخرى، وترغب الفريق في الفوز بلقب جديد وإثبات قدرته في المنافسة على المستوى العالمي، لذا فإن الصعود إلى نصف النهائي يعتبر هدفا رئيسيا للفريق، لذلك، تُعَدُّ هذه البطولة مثار الأمل للفريق المرينجي خلال هذا الموسم.