لأصحاب القلوب القوية. موعد مسلسل المداح 4 حمادة هلال رمضان 2024 والقنوات الناقلة.. قصة مسلسل المداح الجزء الرابع وفريق العمل

يبحث الملايين من المصريين الآن على موعد مسلسل المداح 4 رمضان 2024 الذي اقترب كثيرا علينا ولم يتبقي عليه إلا أياما قليلة مما جعل البعض يسعى لمعرفة قصة مسلسل المداح الجزء الرابع للفنان حمادة هلال وفريق العمل المعاون له نظرا لما يقدمه المسلسل كل عام من متعة وإثارة من خلال بعض الاحداث المرعبة التي تقدمها سلسلة مسلسلات المداح الاربع والذي قدمهم خلال المواسم الرمضانية السابقة.

موعد مسلسل المداح 4

اشتعل البحث عبر محرك بحث جوجل على على موعد مسلسل المداح 4 والقنوات الناقلة له، وفي هذه الإطار فسوف تبدأ أولى حلقات مسلسل المداح 4 مع بداية أول أيام شهر رمضان 2024 يوم الاثنين 11 من مارس حيث تبلغ عدد حلقات المسلسل 30 حلقة كاملة، ولم يحدد بعد التوقيت الرسمي واليومي له، ولكن جميع التكهنات تشير إلى أنه سيتم إذاعته في تمام الساعة الثامنة مساءا وسيذاع المسلسل عبر قناة ام بي سي مصر التي نشرت البوستر الرسمي لها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

قصة مسلسل المداح 4 وفريق العمل

تدور أحداث مسلسل المداح 4 حول الشيخ صابر المداح الذي يقدم الخير ويساعد أي أنسان مريض مصاب من الجن مما يقعه في العديد من المشاكل والعداوت مع عشيرة الجن التي تسعى دائما للإنتقام منه في نفسه وفي أهله وجميع اقاربه، أما عن أبطال المسلسل فهي كالتالي:

حمادة هلال.

هبة مجدي.

أحمد بدير.

سهر الصابغ.

فتحي عبد الوهاب.

خالد سرحان.

دنيا عبد العزيز.

مي سليم

والمسلسل من إخراج المخرج المتميز أحمد سمير فرج ومن انتاج صادق انور الصباح.

مستمر صراع حمادة هلال الشيخ صابر المداح مع الجن خلال الموسم الرمضاني الجاري والذي يتوقع له ان يكون اكثر رعبا من الاعوام الماضية وهذا ما يجعل الجميع في حالة من الترقب.