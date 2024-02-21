هي ايه الخدمات دي؟! إيقاف الخدمات للأجانب في مصر 2024 بقرار حكومي رسمي

إيقاف الخدمات للأجانب في مصر، ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية حول إيقاف الخدمات للأجانب في مصر، حيث يتساءل العديد من الناس والأجانب المقيمين في مصر بشكل عام عن تفاصيل إيقاف الخدمات المقدمة لهم في مصر، ويأتي ذلك بسبب الإعلان في وقت سابق عن إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة وفقا للمهلة التي تم تحديدها.

إيقاف الخدمات للأجانب في مصر

يعتبر موضوع إيقاف الخدمات للأجانب في مصر أحد أكثر المواضيع التي يتداولها العديد فيما بينهم، حيث أعلن مصدر أمني في وقت سابق عن إيقاف جميع الخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من الحصول على إقامة لغير السياحة حتى آخر شهر يونيو المقبل، كما أكد المصدر أنه سيتم تنفيذ هذا القرار في حالة عدم حمل بطاقة إعفاء الإقامة، ويتم استخراج هذه البطاقة عن طريق الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية من مختلف فروعها المتواجدة في مختلف المحافظات، ويبلغ عدد الأجانب المقيمين في مصر حوالي تسع ملايين واكثر وحددت الحكومة لهم إمكانية الاستفادة من الخدمات في حالة حملهم البطاقة.

الهدف من قرار إيقاف الخدمات للأجانب

تهدف الحكومة المصرية بشأن قرار إيقاف الخدمات المقدمة للأجانب إلى وضع عددا من الضوابط التي تهدف إلى ضبط أوضاع الأجانب المتواجدين داخل محافظات مصر، ويتعين على جميع الأجانب التوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة لاستخراج بطاقات التسجيل حتى يتمكنوا من الانتفاع من جميع الخدمات التي تقدمها لهم.