من اليوم وحتى الأحد..تعرف على حالة الطقس هذا الأسبوع في مصر//الصيف داخل علينا خلاص

حالة الطقس هذا الأسبوع تشغل بال الكثير من المواطنين بجمهورية مصر العربية، حيث قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بمصر عن حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع المقبل بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 25 فبراير ونوهت الهيئة أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجة الحرارة بدءا من يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير وذلك على كافة أنحاء الجمهورية، وفيما يلي سوف نتعرف على المزيد من التفاصيل حول حالة الطقس بمصر هذا الأسبوع.

حالة الطقس هذا الأسبوع

بعد تساءل الكثير من المواطنين عن حالة الطقس هذا الأسبوع والذي يبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024 خرجت هيئة الأرصاد الجوية تخبر المواطنين عن حالة الطقس المتوقعة، وقد صرحت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس الأسبوع المقبل بدءا من الثلاثاء سوف يسوده طقس دافئ في النهار على مناطق القاهرة الكبرى وكذلك الوجه البحري ومنطقة جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد ويصبح الطقس فوق السواحل الشمالية ويكون شديد البرودة مع حلول الليل وكذلك حتى الصباح الباكر على معظم أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس المتوقعة بمصر الأيام المقبلة

أشارت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة سوف يشهد شبورة مائية كبيرة بدءًا من الساعة 4:00 فجرًا وحتى الساعة 9:00 صباحًا تقريبًا وذلك في الطرق الزراعية والطرق السريعة وكذلك الطرق القريبة من المسطحات المائية والتي تؤدي إلى المناطق بمحافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية وحتى مدن القناة وأيضًا منطقة وسط سيناء ومحافظات شمال الصعيد، كما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة وذلك بنسبة 30% للحدوث على السواحل الشمالية وتكون الأمطار على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 21 فبراير 2024

ذكرت هيئة الأرصاد أن غدًا الأربعاء سوف يشهد طقس دافئ قليلًا أما درجات الحرارة المتوقعة على كافة محافظات الجمهورية سوف تكون كالآتي: