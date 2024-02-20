أعرف موعد مسلسل الحشاشين لكريم عبد العزيز رمضان 2024 والقنوات الناقلة.. قصة وأبطال مسلسل الحشاشين

موعد مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز في رمضان 2024 هو أهم ما يتم البحث عنه عبر محرك بحث جوجل خلال تلك الفترات، حيث يسعى الجميع لمعرفة القنوات الناقلة لمسلسل الحشاشين وقصة وأبطال وفريق عمل مسلسل كريم عبد العزيز الجديد والذي كان من المفترض أن يتم عرضه في رمضان 2023 الماضي ألا أن الوقت لم يساعد القائمين على المسلسل مما أجله ليتم عرضه ويدخل السباق الرمضاني لهذا العام والذي يتوقع أن يكون مسلسلا ناجحا محققا نسبة مشاهدة ضخمة ومنافسا على المسلسل الافضل بشهر رمضان 2024.

موعد مسلسل الحشاشين

يذاع مسلسل كريم عبد العزيز مع بداية أول أيام رمضان يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 نظرا لأن عدد حلقات المسلسل تبلغ 30 حلقة كاملة،ويذاع المسلسل عبر قناة ام بي سي مصر وقناة دي ام سي، ولم يتم الإعلان رسميا حتى الآن على توقيت عرض المسلسل، ويتوقع أن يتم عرضه في تمام العاشرة مساءا على mbc وفي الحادية عشر مساءا على dmc.

قصة وابطال مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول الإطار التاريخي للقرن الـ 11 ويلعب كريم عبد العزيز دور الحسن الصباح “زعيم الحشاشين” والمقصود هنا بالحشاشين ليس شاربي المخدرات كما نعلم وأنما هم جماعة ارهابية تخصصت في تنفيذ عمليات اغتيالات دموية لبعض الشخصيات الهامة في ذلك العصر ، أما عن أبطال مسلسل الحشاشين فهما كما يلي:

النجم كريم عبد العزيز.

الفنان القدير فتحي عبد الوهاب.

الفنانة السورية سوزان نجم الدين.

الفنان عمرو الشناوي.

الفنان اسلام جمال.

الفنانة ميرنا نور الدين.

الفنان أحمد عيد.

مسلسل الحشاشين من اخراج بيتر ميمي ومن تأليف عبد الرحيم كمال ومن انتاج شركة سينرجي.

مازالت عمليات البحث مستمرة عبر المحركات الجوجلية على شبكة الانترنت العنكبوتية على مسلسلات شهر رمضان 2024 وخاصة مسلسل الحشاشين للفنان كريم عبد العزيز الذي تم تأجيله من رمضان الماضي لرمضان الحالي والذي يتوقع له نجاحا باهرا نظرا لقصتة الجيدة.