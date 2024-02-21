اشتري وجمدها في الفريزر..سعر اللحمة في معارض أهلا رمضان في متناول الكل || أسعار السلع الأساسية في المعارض الحكومية

سعر اللحمة في معارض أهلا رمضان، يتصدر عنوان سعر اللحمة في معارض أهلا رمضان محركات البحث في جوجل وعلى مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، فمع اقتراب شهر رمضان المبارك أصبح المواطنين يتساءلون عن أسعار السلع الغذائية، وينتظر الكثير من الناس معرض أهلا رمضان لشراء حاجياتهم ومتطلباتهم للاستعداد لشهر رمضان الكريم.

سعر اللحمة في معارض أهلا رمضان

يتساءل العديد من المواطنين عن سعر اللحمة في معارض أهلا رمضان، حيث أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان، وتنطلق هذه المعارض خلال الشهر الحالي في كافة محافظات مصر حيث يوجد ثلاثة معارض رئيسية في ثلاثة مدن لكل محافظة، وقد تم التعاون بين وزارة التموين والاتحاد العام للغرف التجارية لتوفير اللحوم والدواجن ومختلف السلع الغذائية منها السكر والزيت والمكرونة والفول والعدس والشاي والصلصة، حيث أشارت وزارة التموين أنها ستعمل على توفير حوالي عشرة أصناف من السلع الغذائية.

أسعار اللحوم والدواجن في معارض أهلا رمضان

تعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير 8200 طن لحوم طازجة بالإضافة إلى 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500 طن من الدواجن المجمدة، ويبدأ سعر كيلو اللحم الجاموسي والبقري من 280 جنيه، ويبدأ سعر كيلو اللحم الضاني من 300 جنيه، وفي المقابل سيبدأ سعر كيلو اللحوم المجمدة من 230 جنيه، أما بالنسبة لأسعار الدواجن فيبلغ سعر الكيلو المحلي والمستورد 110 جنيه. وأعلنت الوزارة أيضا أنها ستعمل على طرح 55 ألف طن سكر في معارض أهلا رمضان بالإضافة إلى 17 ألف طن من الزيت و 30 ألف طن أرز 10 آلاف طن مكرونة.