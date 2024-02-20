مش هتصدق نفسك.. ضحايا برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024 وسر اختيار اسم رامز قفل اللعبة

مع اقتراب الشهر الكريم اشعل البحث على ضحايا برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024 وما هو السر وراء اختيار اسم “رامز قفل اللعبة” وهل معني ذلك أنه موسم المقالب الأخير للفنان المصري رامز؟ كل هذا سنجيب عليه من خلال ما تبقي من السطور القادمة من هذا المقال، حيث اعتاد الفنان رامز جلال تقديم برنامج مقالب عند مدفع افطار شهر رمضان والجميع موجود على مائدة الافطار ويستضيف من خلاله العديد والعديد من نجوم الفن والكرة والأعلاميين من خلال استقدام شخص وسيط يقدم لهم الدعوة للحضور لتصوير إعلان أو حلقة توك شو ثم يظهر لهم رامز وهو متخفي ويبدأ المقلب الساخن قبل أن يكشف لهم عن وجهه ليستقبل وصلة من السب والضرب المبرح.

ضحايا برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2024

لم يعلن رامز جلال عن ضحايا برنامجه رامز قفل اللعبة حتى هذه اللحظة ولكن تم تسريب أسماء العديد من الضحايا كما يحدث كل عام قبل انطلاق الموسم الرمضاني، فكلنا نعلم أن الضحايا لهم اشخاص قريبون منهم وهم من يسربون أسماء الضيوف والضحايا، والآن نتركم مع أبرز أسماء ضحايا برنامج رامز قفل اللعبة وهم كما يلي:

اللاعب أمام عاشور.

الحكم نور الدين.

اللاعب أحمد عبد القادر.

الفنان النجم عمرو يوسف.

الفنان رضا عبد العال.

النجم محمود العسيلي.

الفنانة المتألقة حنان مطاوع.

النجمة غادة إبراهيم.

سر اسم برنامج رامز قفل اللعبة

تسبب أسم برنامج رامز جلال الجديد”رامز قفل اللعبة” في حالة من الجدل لدي الشارع المصري وغيره من الدول العربية، فالعبض فسر ذلك بأن رامز سيعتزل البرامج الكوميدية وأن الموسم الحالي هو الموسم الأخير له، وبالفعل فقد أكدت بعض المصادر القريبة من الفنان المصري أن رامز شعر بأنه قد استنفذ كل أفكار وطرق المقالب وأصبح الآن أمام خيارين يدرسهما جيدا ولم يتخذ بهما قرار نهائي بعد، الأول هو اعتزال برامج المقالب والعودة والتركيز في السينما والاكتفاء بذلك، والقرار الأخر وهو فكرة من أحد المقربين منه وهي تغير جلد برنامجه بشكل كامل واستبعاد نجوم الفن منه والنزول إلى الشارع وعمل المقالب في العامة كما كان يفعل الراحل إبراهيم نصر مؤكدين له أن هذه النوعية من المقالب ستكون هي الامتع والأصدق لدي المشاهدين وستكون مفتوحة ومتعدددة تضمن له استمراره في تقديم المقالب لسنين طويلة ومازال رامز يدرس الأمر.

مازال البحث مستمر عبر محرك بحث جوجل وبكثافة شديدة على قائمة ضحايا وضيوف رامز جلال ببرنامجه رامز قفل اللعبة، وقد تسبب اسم برنامجه في حالة من الجدل لدى السوشيال ميديا التي انقسمت بين انه الموسم الأخير له وبين انه مجرد اسم عادى.