يبحث كثير من المستفيدين عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 حيث تحرص الحكومة العراقية كل الحرص على تقديم الدعم المادي لأصحاب الطبقات المتوسطة وذوي الدخل المحدود وغير المنتظم حيث تساعد برامج الدعم المادي على رفع مستوى المعيشة وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول الرعاية الاجتماعية في العراق.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

يبحث المواطنون المستفيدون من برامج الدعم المادي على أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وقد سهلت وزارة العمل العراقية الحصول على أسماء الرعاية الاجتماعية حيث تمكن معرفة استحقاقية الدعم بكل يسر وسهولة وذلك عبر اتباع عددٍ من الخطوات ومن أهم تلك الخطوات مايلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية وذلك من خلال الرابط

يتعين عليك بعدها إدخال رقم التحقق

ثم يتعين عليك بعدها التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية

يتعين عليك بعدها الضغط على أسماء الرعاية الاجتماعية

ثم يتعين عليك تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

يتعين عليك بعدها إدخال المعلومات بشكل صحيح

يتعين عليك بعدها الضغط على أيقونة تحميل الكشوفات بهيئة PDF

أهم شروط القبول في الرعاية الاجتماعية

وضعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عدة شروط للحصول على الدعم الاجتماعي وحتى تتأكد الوزارة من وصول الدعم إلى من يستحق ومن أهم شروط الرعاية الاجتماعية في العراق مايلي:

أن يحمل المتقدم للحصول على الدعم الجنسية العراقية وأن يكون مقيمًا إقامة دائمة في جمهورية العراق.

أن يكون المتقدم للحصول على الدعم المادي من الفئات المستحقة للدعم

ألا يملك المتقدم أراضي أو أصولًا ثمينة أو عقارات

أن يقدم المتقدم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

المستندات اللازمة للحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية

بعد التعرف على طريقة الاستعلام على اسماء الرعاية الاجتماعية، يجب التعرف على المستندات والأوراق اللازمة للحصول على الدعم من دولة العراق، والتي منها: