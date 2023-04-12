في الساعات الأخيرة، لاحظ العديد من المواطنين في العراق زيادة في عدد البحث عن أسماء المستفيدين من “الوجبة التاسعة” هذا العام، وذلك بعد إعلان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه تم اختيار المستفيدين بشكل نهائي بعد استبعاد مجموعة كبيرة من المتقدمين، تم إصدار جميع الأسماء الفائزة في هذا العام وهذا بناءً على مجموعة من الشروط المتنوعة، وتم نشرها في المرحلة التاسعة والأخيرة عبر الموقع الرسمي للوزارة والمنصة الإلكترونية، مظلتي، أعلنت الوزارة خلال فترة التقديم أنه يجب على المُتقدم للوظيفة أن يكون مواطِنًا عراقيًّا ومُقيمًا في البلد، كما يجب ألا يكون متزَوجًا من شخصية أجنبية، وأن دخله لا يُغطّي احتياجاته طيلة الشهر، بالإضافة إلى ذلك، فإنَّ عدد أفراد عائلته يَجِب ألاَ ّ تقل عن 4، ونقدم لكم اليوم رابط تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq ورابط أسماء المقبولين الوجبة التاسعة، وكافة التفاصيل، تابعونا.

تحميل أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023 منصة مظلتي spa.gov.iq ورابط أسماء المقبولين الوجبة التاسعة

زيارة موقع الوزارة الرسمي من هذا الرابط.

قم بتسجيل الدخول وإدخال رمز التحقق.

ثم النقر علي برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم تحديد الوجبة “التاسعة”.

ثم إدخال البيانات الخاصة بك.

قم بتنزيل الملف الذي سيظهر أمامك والذي يحتوي على جميع الأسماء المدرجة لهذا العام.

أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية العراق 2023

أفادت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن جميع المواطنين لديهم الآن إمكانية الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة واتباع بعض الخطوات التي سيتم شرحها لكم في وقت قريب، للاستعلام عن أسمائهم بنجاح، وأشارت إلى أن الوجبة التاسعة هي آخر وجبة، وبالتالي تم اختيار عدد كبير من المواطنين للمشاركة في برنامج الرعاية الاجتماعية لهذا العام، وبخلاف السنوات السابقة، تم اختيار مجموعة جديدة من الأشخاص الذين لم يتم اختيارهم سابقًا، لا يعني ذلك نهاية برنامج الرعاية الاجتماعية، ولكن ستقوم الوزارة بالإعلان عن برامج أخرى تحت إشرافه، والتي سيستفيد منها جميع المواطنين. وسيتم تحديد شروط لقبول المواطنين المؤهلين لهذه البرامج.