“أفضل نجوم القراء المشهورين” .. تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2024 على نايل سات وعربسات

تردد قناة المجد للقرآن الكريم، تتألق قناة المجد للقرآن الكريم كواحدة من الأفرع المتميزة ضمن مجموعة قنوات المجد الفضائية، حيث تتفرد برسالتها الرائعة في بث تلاوات القرآن الكريم على مدار الساعة، تضم القناة ألمع نجوم القراء المشهورين من جميع أنحاء العالم، حيث تتبع القناة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، يتم إرسال برامج القناة من القاهرة لتقديم تجربة تلاوة فريدة، ومن الميزات الرائعة أيضًا توفير ترجمة للآيات باللغتين العربية والفرنسية، ما يسهم في تيسير فهمها واستيعاب معانيها بشكل أعمق وأوسع.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم

يمكنكم استقبال قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11173.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

جودة المشاهدة: HD.

تردد آخر على النايل سات

يمكنكم أيضًا استقبال البث التلفزيوني لقناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD عبر التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11766

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة المشاهدة: SD

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على عرب سات

يمكنكم مشاهدة قناة المجد للقرآن الكريم عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة SD عبر التردد التالي:

القمر الصناعي:عرب سات.

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة المشاهدة: SD

تردد قناة المجد للقرآن الكريم على بدر سات

يمكنكم استقبال قناة المجد للقرآن الكريم عبر قمر بدر سات 6 من خلال إدخال التردد التالي:

التردد: 12475

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

جودة المشاهدة: SD

قراء قناة المجد للقرآن الكريم

تتميز قناة المجد للقرآن الكريم بتقديمها لتلاواتها بصوت بعض من أفضل القراء المشهورين في العالم العربي، ومن بين هؤلاء القراء المحترفين: