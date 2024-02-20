“أفضل نجوم القراء المشهورين” .. تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2024 على نايل سات وعربسات
تردد قناة المجد للقرآن الكريم
تردد قناة المجد للقرآن الكريم، تتألق قناة المجد للقرآن الكريم كواحدة من الأفرع المتميزة ضمن مجموعة قنوات المجد الفضائية، حيث تتفرد برسالتها الرائعة في بث تلاوات القرآن الكريم على مدار الساعة، تضم القناة ألمع نجوم القراء المشهورين من جميع أنحاء العالم، حيث تتبع القناة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين، يتم إرسال برامج القناة من القاهرة لتقديم تجربة تلاوة فريدة، ومن الميزات الرائعة أيضًا توفير ترجمة للآيات باللغتين العربية والفرنسية، ما يسهم في تيسير فهمها واستيعاب معانيها بشكل أعمق وأوسع.
تردد قناة المجد للقرآن الكريم
يمكنكم استقبال قناة المجد للقرآن الكريم على النايل سات عبر التردد التالي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11173.
- الاستقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- جودة المشاهدة: HD.
تردد آخر على النايل سات
يمكنكم أيضًا استقبال البث التلفزيوني لقناة المجد للقرآن الكريم على القمر الصناعي نايل سات بجودة SD عبر التردد التالي:
- القمر الصناعي: النايل سات.
- التردد: 11766
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- جودة المشاهدة: SD
تردد قناة المجد للقرآن الكريم على عرب سات
يمكنكم مشاهدة قناة المجد للقرآن الكريم عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة SD عبر التردد التالي:
- القمر الصناعي:عرب سات.
- التردد: 12054
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- جودة المشاهدة: SD
تردد قناة المجد للقرآن الكريم على بدر سات
يمكنكم استقبال قناة المجد للقرآن الكريم عبر قمر بدر سات 6 من خلال إدخال التردد التالي:
- التردد: 12475
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾
- جودة المشاهدة: SD
قراء قناة المجد للقرآن الكريم
تتميز قناة المجد للقرآن الكريم بتقديمها لتلاواتها بصوت بعض من أفضل القراء المشهورين في العالم العربي، ومن بين هؤلاء القراء المحترفين:
- محمود علي البنا
- محمود خليل الحصري
- أحمد عيسى المعصراوي
- علي عبد الله جابر
- فارس عباد
- محمد المحيسني
- محمد أيوب
- محمد جبريل
- محمد رفعت
- محمد عبد الكريم
- محمد صديق المنشاوي
- محمد محمود الطبلاوي
- أحمد نعينع
- الدوكالي محمد العالم
- حسن الحسيني
- زكي داغستاني
- سعد الغامدي
- سعود الشريم
- صلاح الهاشم
- عادل كلباني
- عبدالباري الثبيتي
- عبد الباسط عبد الصمد
- عبد الله خياط
- عبد الله المطرود
- عبد الله بصفر
- عبد الرحمن السديس
- عبد الرشيد صوفي
- عبد الرزاق الدليمي
- عبد الفتاح الشعشاعي
- عبد المحسن القاسم
- عبد المنعم عبد المبدئ
- عبد الهادي كناكري
- عبد الودود مقبول حنيف
- علي بن عبد الرحمن الحذيفي
- محمود صديق المنشاوي
- مشاري العفاسي
- مصطفى إسماعيل
- إبراهيم الأخضر
- أبو العينين شعيشع
- أحمد علي العجمي