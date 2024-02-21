المالية تصدر قرار عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 مع الزيادة الجديدة بنسبة 50% وذلك وفقًا للتوجيهات الرئاسية

زادت معدلات البحث مؤخرًا عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 حيث يبحث كثير من الموظفين في القطاع الخاص والعام عن موعد المرتبات لشهر مارس خاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادات الخاصة بالمرتبات والتي تصل إلى 50% حيث زادت المرتبات لجميع الفئات مبلغًا يبدأ من 1000 إلى 1200 جنيه لجميع الدرجات الوظيفية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول زيادة المرتبات.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

يبحث الموظفين في القطاع الخاص والعام عن موعد صرف مرتبات مارس 2024 حيث إنه سيتم رفع المرتبات بداية من شهر مارس ولهذا يتساءل الموظفين عن موعد صرف المرتبات بعد الزيادة الجديدة وسيتم صرف مرتبات مارس بداية من يوم الخميس 21 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس وذلك وفقًا للدرجات الوظيفية حيث أنه سيتم صرف المرتبات بالتدريج بداية من الدرجة الوظيفية السادسة ووصولًا إلى الدرجة الوظيفية الأولى والمرتبة الممتازة وما يعادلها.

جدول زيادة المرتبات لعام 2024

قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة كافة اجور العاملين في الدولة ولهذا فقد زادت كافة رواتب الرتب الوظيفية في الدولة ولقد تغير جدول المرتبات ليصبح كالتالي:

مرتبات الدرجة السادسة أصبحت 6000 جنيه بعد الزيادة الأخيرة

مرتبات الدرجة الخامسة أصبحت 6500 جنيه

مرتبات الدرجة الرابعة وما يعادلها اصحبت 7000 جنيه

مرتبات الدرجة الثالثة أصبحت 7500 جنيه

مرتبات الدرجة الثانية تغيرت لتصبح 8000 جنيه

مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها تغيرت لتصبح 9000 جنيه

مرتبات درجة المدير العام وما يعادلها أصبحت 10000 جنيه شهريًا

أما عن مرتبات الدرجة العليا وما يعادلها تغيرت لتصبح 12000 جنيه

مرتبات الدرجة الوظيفية وما يعادلها أصبحت 14000 جنيه شهريًا

زيادة رواتب المعلمين

وتتراوح الزيادة بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهاً، إضافة إلى 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.