بادر بحجز الدولار من منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي قبل انتهاء موعد الحجز

يبحث الكثيرون من الليبيين على طريقة الحصول على العملة الاجنبية من بنك ليبيا المركزي، والذي توفره منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي إلكترونيًا، حيث يمكن لأي مواطن ليبي توفرت فيه الشروط التي أوضحها البنك التوجه إلى منصة حجز العملة الاجنبية وحجز نقد أجنبي لا يتجاوز الحد الأقصى الذي أعلن عنه البنك المركزي الليبي.

ونظرا لأهمية الأمر لدى الكثيرين ننقل لكم عبر موقع البديل الإخباري التفاصيل التي تتعلق بحجز العملة من خلال منصة حجز الدولار وشروط الحصول عليها.

مصرف ليبيا للاغراض الشخصية

قام مصرف ليبيا المركزي بفتح باب حجز العملة الاجنبية من البنك لجميع المواطنين الليبيين الذين توفرت فيهم الشروط التي أعلنها البنك من خلال منصة حجز العملة، وذلك لتوفير النقد الأجنبي للمواطنين بطريقة سهلة وبشكل قانوني، حيث يمكن للشخص حجز عملة أجنبية تصل إلى 4000 دولار أمريكي عبر منصة حجز العملة، والتي يمكنك الدخول عليها من الرابط التالي: Fcms.cbl.gov.ly

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شروط حجز العملة الاجنبية مصرف ليبيا المركزي

وضع مصرف ليبيا لحجز العملة الاجنبية شروط حتى يتمكن الشخص من حجز العملة الاجنبية والحصول عليها، حيث تتضمن هذه الشروط التالي:

أن يكون الشخص المتقدم ليبي الجنسية. يحتاج هذه العملة في أغراضه الشخصية. لديه جواز سفر ساري المفعول. لديه حساب مصرفي به رصيد كافي لحجز العملة. لا يتجاوز الحد الأقصى لحجز العملة وهو 4000 دولار أمريكي.

التسجيل في مصرف ليبيا المركزي

تستطيع التسجيل في مصرف ليبيا لحجز الدولار وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة حجز الدولار عبر الرابط الخاص بها: رابط منصة حجز العملة. أنشأ حساب على منصة الحجز إدخال بياناتك الشخصية مثل رَقَم الهاتف والرقم الوطني ورقم الجواز ويشترط أن يكون ساري. تراجع البيانات الخاصة بك من قبل المنصة، ثم يرسل إليك رمز تأكيد على الهاتف. أدخل الرمز لتأكيد البيانات، ثم أدخل رَقَم الحساب الخاص بك في خانته بصيغة IBR. بذلك تكون حجزت العملة وسيتم تحديد موعد الاستلام من المصرف.

أتاح المصرف حجز العملة من يوم 4 فبراير 2024 على أن يتم الحجز مستمر طيلة هذا الشهر، لذلك ننصح بسرعة التوجه إلى منظومة حجز الدولار مصرف ليبيا المركزي لحجز العمل قبل غلق الصرف.