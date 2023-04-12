عند اقتراب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي، بادر العديد من المواطنين إلى البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 عبر شركة We المصرية للاتصالات وطريقة التسديد وموعد صدور الفاتورة من قبل شركة تليفون، حيث ستصدر فاتورة شهر أبريل لهذا العام في منتصف الشهر، وتحديدًا يوم السبت المقبل الموافق 15، نفذت شركة الاتصالات المصرية إجراءً جديدًا في نظام دفع فاتورة التليفون الأرضي، باستبدال طريقة الدفع الشهرية بإصدارها بشكل ربع سنوي في أشهر معينة، وهي يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، تبلغ قيمة الفاتورة المبدئية 65 جنيهًا مصريًا، وإذا كان هناك مكالمات تجرى على الخط، يتم إضافة قيمتها على الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 عبر شركة We المصرية للاتصالات

الدخول علي موقع المصرية للاتصالات. ثم النقر علي خانة فاتورة التليفون الأرضي. ثم إدخال رقم المحافظة التابع لها. ثم بإدخال رقم الخدمة. عند النقر على الاستعلام، سوف يتم تحويلك إلى قيمة الفاتورة المستحقة في حال صدورها.



موعد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

تقدم شركة الاتصالات المصرية فرصة لجميع المشتركين والعملاء لتأجيل سداد الفاتورة حتى يوم 14 من شهر مايو من دون اتخاذ أي إجراء قانوني ضد العميل، يتم بعدها تغيير خدمة الخط المستخدم إلى وضع الاستقبال فقط لمدة شهر كامل، حتى يوم 14 يونيو، لأن الشركة صبرت على الزبون لمدة شهرين متتاليين لسداد ديونه، كل تأخير سيؤدي إلى إضافة غرامات إضافية على الفاتورة، بعد ذلك، سيتم إيقاف الخدمة ابتداءً من 15 مايو حتى يتم تسديد الفاتورة بالغرامات المفروضة عليها. وقد قامت الشركة بتوفير عدة وسائل مختلفة للدفع، بما في ذلك الدفع الإلكتروني أو نقدي، وذلك حسب توافره لكل عميل. كما يمكن دفع الفاتورة من المنزل باستخدام موقع الشركة أو تطبيق We وذلك حسب رغبة العميل.

قدمنا لكم رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023 عبر شركة We المصرية للاتصالات، أفادت مصادرنا المطلعة أنه من المقرر إصدار فاتورة الهاتف الأرضي لشهر أبريل عام 2023 خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك حتى يتمكن كل شخص من دفعها قبل تطبيق غرامات التأخير. وسيتم إصدار هذه الفاتورة في الخامس عشر من شهر أبريل.