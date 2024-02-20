قصة عشق .. مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 وجميع القنوات الناقلة بأعلى جودة HD

يبحث الكثير من محبي المسلسل التركي عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 حيث لاقى المسلسل التاريخي جدلًا واسعًا ويبحث عنه الجمهور وبشدة حيث يناقش المسلسل قصة التاريخية وهي قصة المؤسس عثمان مؤسس الدولة العثمانية في تركيا ولهذا يبحث الجمهور عن جميع القنوات الناقلة للمسلسل وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول مسلسل المؤسس عثمان.

مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149

يبحث عشاق التاريخ عن مسلسل المؤسس عثمان الموسم الخامس الحلقة 149 حيث يبحث محبو الدراما التركية عن حلقات المسلسل باستمرار وقد كثرت الإشاعات على احتمال تأجيل الحلقة 149 لترد إدارة المسلسل عن عدم وجود نية لتأجيل المسلسل وسوف يعرض في أوقات العرض الرسمية على القنوات المعتادة ومن أهم القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان مايلي:

يعرض المسلسل على قناة Atv التركية في مساء يوم الأربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة

يعرض المسلسل أيضًا على قناة دوت الفجر الجزائرية مساء كل يوم خميس في تمام الساعة ال10 مساءً بتوقيت القاهرة

يعرض المسلسل أيضًا على منصة الأفلام والمسلسلات الشهيرة منصة daily motion

تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي

يبحث الكثير عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي الشهير ويتم نقل المسلسل على الترددات التالية:

قناة Atv التركية

تردد القناة 10796

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات

تردد القناة 12692

معدل الترميز 27500

الاستقطاب عمودي

معامل تصحيح الخطأ ⅚

قناة الفجر الجزائرية

تردد القناة 12304

معدل الترميز 27500

الاستقطاب أفقي

معامل تصحيح الخطأ ¾

القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات