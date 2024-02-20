شاهد الآن .. مسلسل المتوحش الحلقة 23 Yabani مترجمة حلقة انتقام يامان وجميع القنوات الناقلة
يبحث كثير من المشاهدين عن مسلسل المتوحش الحلقة 23 حيث لاقى المسلسل التركي الشهير جدلًا واسعًا في تركيا ويعتبر من أشهر المسلسلات التي يتم عرضها الآن على الشاشات التركية حيث ينتظر الجمهور بفارغ الصبر المسلسل الشائق كل أسبوع خاصة مع اقتراب موعدها عرضها وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد عرض الحلقة.
مسلسل المتوحش الحلقة 23
يبحث محبي و مشاهدي المسلسلات التركية عن مسلسل المتوحش الحلقة 23 حيث يعرض المسلسل التركي بشكل أسبوعي مساء يوم الثلاثاء من كل أسبوع ومع اقتراب موعد عرض الحلقة وزيادة الأحداث الشيقة يبحث الجميع عن القنوات الناقلة للمسلسل التركي الشهير ويتم عرض المسلسل على القنوات التالية:
- يعرض المسلسل على شاشات قناة فوكس تي في التركية
- على أن يعرض المسلسل في اليوم التالي بشكل مدبلج على سلسلة قنوات أم بي سي دراما
- يعرض المسلسل التركي أيضًا على شاشات موقع ترانيم بشكل مدبلج.
تردد القنوات الناقلة للمسلسل التركي
يبحث محبو الدراما التركية عن تردد القنوات الناقلة للمسلسل وتردد القنوات الناقلة للمسلسل هي كالآتي:
تردد قناة فوكس تي في التركية
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11034
- الاستقطاب أفقي
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
- معدل الترميز 27500
- الجودة HD
تردد قناة أم بي سي 1
- القمر الصناعي نايل سات
- التردد 11559
- معامل تصحيح الخطأ ⅚
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز 27500
مشاهدة المسلسل على موقع ترانيم
يعرض المسلسل التركي الشهير أيضًا على شاشات وي سِيما بشكل مدبلج ويمكن الحصول على حلقات المسلسل بشكل حصري من خلال الخطوات التالية:
- يتعين عليك الدخول أولاً إلى متصفح جوجل كروم
- ثم قم بكتابة اسم موقع ترانيم الأصلي ليظهر لك الموقع الرسمي
- قم بكتابة اسم مسلسل المتوحش أو من يمكنك مشاهدة المسلسل من خلال الرابط التالي