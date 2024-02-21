تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1445 برقم الهوية لاستخراج نتائج الطلاب

وفرت “وزارة التعليم” بالسعودية للطلاب تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1445 برقم الهوية من أجل استخراج نتائج الطلاب؛ حتى يحصل جميع الطلاب على درجاتهم في اختبارات الفصل الثاني عام 1445 وسوف نوضح لكم من خلال هذا المقال طريقة دخول “نظام نور ولي الأمر”، وطريقة الحصول على النتائج عبر تطبيق توكلنا، وكيفية استعادة كلمة المرور في “نظام نور”.

تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1445

رفعت المدارس في السعودية اليوم الأربعاء الموافق 21 فبراير درجات الطلاب في “الاختبارات النهائية” من خلال “نظام نور” فيستطيع كل الطلاب الحصول على نتائجهم عن طريق الذهاب إلى بوابة نور وتسجيل بياناتهم، كما يمكن تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1445 للاستعلام عن النتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى “نظام نور” من خلال الضغط هنا.

اضغط على تسجيل عن طريق “النفاذ الوطني”.

اكتب رقم هويتك.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

تأكد أن التسجيل داخل تطبيق نفاذ.

قم بالعودة إلى “الصفحة الرئيسية” واضغط على “نتائج الطلاب”.

حدد اسم الأبناء أو الابن ثم قم باختيار التقارير.

سوف تظهر النتائج أمامك لاختبارات الفصل الثاني.

كيفية الاطلاع على نتائج الطلاب

هناك طرق كثيرة تمكنك من الحصول على درجات الطلاب في الاختبارات النهائية، فنظرا لزيادة الضغط على “نظام نور” سمحت الوزارة باستخراج النتائج عن طريق “تطبيق توكلنا” وذلك من خلال الآتي:

قم بتحميل التطبيق على هاتفك من هنا. اكتب بياناتك الخاصة لتسجيل الدخول إلى التطبيق. اختر “خدمات التعليم” ثم بعد ذلك حدد “النتائج الدراسية”. اضغط على المؤشر الموجود جانب الاسم لاستعراض النتيجة.

طريقة استعادة كلمة السر في نظام نور

اذا لم تتذكر كلمة السر الخاصة بك على “نظام نور” تستطيع استعادتها عن طريق اتباع خطوات بسيطة هي كالتالي: