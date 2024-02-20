“مش يمكن تكون منهم” رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024… والتموين تحسم الأمر

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024،مع تزايد عمليات البحث عن الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية والخاص بمنحة الـ 100 جنيه على بطاقة التموين، وهذا ما جعل عدد كبير من المواطنين حريصين على التسجيل في هذا الرابط ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل والشروط التي أعلنت عنها الوزارة……

رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بأخبار التموين خلال القترة الأخيرة بسبب قلة الدخل وغلاء الأسعار، وخلال الأيام الأخيرة بدأت عمليات البحث تتزايد عن رابط التسجيل في منحة 100 جنيه على بطاقة التموين 2024، إلا أن الدكتور”علي المصيلحي” قد أكد خلال حوار له على إحدى القنوات الفضائية أن الوزارة رصدت الأخبار المتداولة بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين وتؤكد أن الخبر ليس له أي أساس من الصحة وأنه في حالة الإعلان عن مثل هذا القرار سوف يكون من خلال الصفحة الرسمية للوزارة.

كما أشار “المصيلحي” خلال لقاء له على إحدى القنوات الفضائية، أن الوزارة في حال الإعلان عن اصدار مثل هذه القرارات على الصفحة الرسمية للوزارة ، وعلى القنوات الفضائية المصرية، وسوف تقوم الوزارة بإختيار الفئات الأكثر احتياجاً وهم:

الفئات الأولى بإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين