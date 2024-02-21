الحق اشتري من دلوقتي.. أسعار شنطة رمضان 2024 في جميع الاسواق والسوبر ماركت وخير زمان

أسعار شنطة رمضان 2024 وهي من الأمور الهامة التي يتساءل عنها المواطنين هذه الفترة، وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يأتي في يوم 11 مارس المقبل بعد أن أعلن معهد البحوث الفلكية عن موعده، حيث يريد المسلمين القيام بالأعمال الخيرية من خلال إهداء شنطة رمضان للمحتاجين والفقراء، لذا قامت بعض المحلات التجارية الكبيرة ومنافذ البيع الشهيرة بتجهيز شنط رمضان بأسعار متفاوتة تناسب كل الفئات الاقتصادية، وفيما يلي سوف نستعرض أسعار شنطة رمضان لهذا العام من خلال هذه السطور.

أسعار شنطة رمضان 2024

يأتي شهر رمضان المبارك بالخير والبركة على جميع المسلمين في الوطن العربي، حيث يتسابق فيه الجمعيات الخيرية والمواطنين في إهداء شنط رمضانية، لذا يبحثون عن أسعار شنطة رمضان 2024 بهدف التقرب إلى الله وتقديم الصدقات والزكاة لكل محتاج، وقد يبدأ سعر الكرتونة من 155 جنيه وذلك على حسب محتويات كل كرتونة، وفيما يلي محتويات شنطة رمضان خير زمان التي يقدر سعرها بمبلغ 175 جنيه:

واحد كيلو أرز مصري.

2 كيس مكرونة 350 جرام.

1 كيس مكرونة فرن 350 جرام.

عبوة صلصة 280 جرام.

1 كيلو سكر.

زجاجة زيت 600 مل.

ملح 500 جرام.

سعر شنطة رمضان في الراية ماركت البركة

يأتي سعر شنطة رمضان في الراية ماركت بسعر 350 جنيه وتحتوي على:

2 كيس أرز بوزن 900 جرام لكل كيس.

4 كيس مكرونة بوزن 275 جرام.

1 كيس بلح بوزن 500 جرام.

عبوة صلصة 300 جرام.

كيس ملح 200 جرام.

زجاجة زيت 600 جرام.

علبة سمن 350 جرام.

عبوة شاي 40 جرام.

1 كيلو سكر.

ربع كيلو لوبيا.

ربع كيلو عدس أصفر.

ربع كيلو فول.

عروض كارفور رمضان 2024

تختلف أسعار شنط شهر رمضان وفق محتوياتها والكميات الموجودة بها حيث تبدأ شنط رمضان في كارفور من سعر 175 جنيها خلافا لقائمة كبيرة من العروض وتمتد عروض كارفور على شنط رمضان حتى 27 فبراير/ شباط الجاري

وتقدم سلسلة متاجر كارفور مجموعة من العروض على أسعار بعض السلع بنسبة خصم وصلت إلى 40%