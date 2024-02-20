“ثبتها دلوقتي El-Fajr” تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2024 الناقلة لقيامة عثمان الحلقة 149 مترجمة

مشاهدة مسلسل قيامة عثمان تعد لحظة يترقبها الكثير من عشاق الدراما التاريخية تنقل قناة الفجر الجزائرية الآن هذا العمل الفني الضخم الذي يروي قصص البطولات والانتصارات التي صاغت ملامح التاريخ العثماني مع كل حلقة جديدة، ننقل أنفسنا إلى عصر غابر حافل بالأحداث المثيرة في هذا المقال نوفر لكم أحدث تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات والعرب سات لضمان تجربة مشاهدة غنية وخالية من الانقطاعات لمتابعة قيامة عثمان بجودة عالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر نايل سات

تردد القناة: 12034.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

ضبط التردد على جهاز الرسيفر

تتميز قناة الفجر الجزائرية بتقديم المحتوي الخاص بها سواء كان ذلك من البرامج التلفزيونية أو المسلسلات الدرامية على مدار الساعة الكاملة، بالإضافة إلى أن محتوى القناة مجاني بدون الحاجة إلى دفع أي رسوم عند ضبطها، ولتتمكن من ضبط التردد يجب عليك اتباع الخطوات التالية:

ضغط على زر الإعدادات أو زر القائمة عبر جهاز التحكم عن بعد.

ثم خيار “التثبيت يدويًا” من بين الخيارات المتاحة أمامك.

اختر “نايل سات” أو “عرب سات” كقمر صناعي.

اكتب بيانات التردد المعروضه لكم بالأعلى.

واخيرا اضغط على زر البحث ثم النقر على زر تثبيت أو حفظ.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 149

تتنافس الأعمال الدرامية التاريخية للسيطرة على عقول المشاهدين، لكن مسلسل “قيامة عثمان” يبرز كصانع للتاريخ في عالم التلفزيون في الحلقة 149، تتجلى روعة السرد التاريخي وعبق الأساطير التي لطالما أثارت الوجدان في قلوب المشاهدين. تابعوا معنا حيث نغوص في أعماق هذه الحلقة المميزة، ونكشف عن أحداثها المثيرة ونقوم بتحليل تأثيراتها على مسار القصة الكبيرة لعثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية العظمى.

تذكر أن تظل على اطلاع دائم بأي تحديثات تطرأ على ترددات القناة لكي لا تفوتك مشاهدة الحلقات المترجمة بلغتك، استمتع بكل لحظة وأنت تشاهد مسلسلك المُحبب بتقنية عالية الجودة وترجمة متقنة تحيتنا لكم بأوقات مليئة بالتشويق والمتعة.