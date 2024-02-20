“الحقي خزني لرمضان”.. مفاجأة بشأن اسعار الفراخ اليوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير 2024… ياترى بكام النهارده يافراخ..!!

إن اسعار الفراخ هي أحد العوامل الأساسية التي تؤثر على الاقتصاد المحلي وحياة المواطنين بشكل عام يعتبر لحم الفراخ من أهم مصادر البروتين التي يحتاجها الإنسان للحفاظ على صحته ورشاقته ولكن مع تقلبات الأسعار التي تحدث بشكل منتظم يجد الكثيرون صعوبة في توفير هذه اللحوم الضرورية لتغذيتهم.

اسعار الفراخ اليوم

تتغير أسعار الفراخ يومياً بسبب عدة عوامل منها العرض والطلب وتكلفة المواد الخام المستخدمة في تربية الدواجن وتكاليف النقل والتوزيع ويجب على المستهلك مراقبة الأسعار بانتظام لضمان الحصول على أفضل عروض الفراخ بأسعار مناسبة هذا وسجلت اسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم نحو 93 و94 جنيه فيما قد تصل إلى سعر بين 111 و116 جنيها في الأسواق وقد تختلف عند اختلاف الاماكن أيضاً كما سجلت أسعار الدواجن البلدي عند 140 جنيه مع استقرارها على سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيه.

تأثير ارتفاع اسعار الفراخ

إن ارتفاع أسعار الفراخ يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على الأسرة المصرية خاصة المحدودي الدخل ويمكن أن يؤدي إلى اللجوء إلى بدائل أقل تكلفة مثل لحوم الأسماك أو اللحوم البديلة ولكن يتوجب على الحكومة والجهات المعنية العمل على توفير سياسات اقتصادية تحد من ارتفاع أسعار الفراخ وتحافظ على استقرارها لذلك يجب على المستهلكين أن يكونوا على اطلاع دائم باسعار الفراخ لضمان عدم تضررهم مالياً وللحفاظ على توازنهم الغذائي وعندما يكون لديهم معلومات دقيقة عن الأسعار يمكنهم اتخاذ القرارات الصحيحة لشراء الفراخ بأفضل الأسعار من المهم أن نذكر أن أسعار الفراخ قابلة للتغيير في أي وقت، لذا يجب على الجميع متابعة أحدث الأخبار والتقارير حول هذا الموضوع ويمكن الاطلاع على أسعار الفراخ من خلال مواقع الإنترنت ووسائل الإعلام، والجهات المعنية بتنظيم الأسواق.