رسميا.. موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة 50% وفق لوزارة المالية

ننشر لكم موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، مع قرب حلول شهر رمضان المبارك يتساءل الكثير من العاملين والموظفين عن موعد صرف رواتب شهر مارس، وقد قام فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 حيث سيتم تنفيذ الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من الشهر مارس القادم حيث سيتم رفع المرتبات بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع في الأسطر التالية.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

قامت وزارة المالية المصرية بالإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وسيكون اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 21 مارس 2024 حتى يوم الأربعاء الموافق 27 مارس من نفس العام، ولم يأتي أي قرار رسمي حتى الآن بخصوص تبكير نزول مرتبات شهر مارس قبل قدوم شهر رمضان المبارك.

زيادة رواتب شهر مارس 2024

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة ومن أجل رفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل أعلن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة في مرتبات شهر مارس 2024 في كافة المؤسسات والهيئات الحكومية، وسوف تكون الزيادة في مختلف الدرجات الوظيفية، وسوف يرتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% من 4000 جنيه إلى 6000 جنيه مصري، وسوف يتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من شهر مارس 2024، حيث جاء جدول المرتبات على النحو التالي:

تصل مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة إلى 12.200 جنيه.

أما الدرجة الوظيفية العالية تصل إلى 10.200 جنيه.

مرتبات درجة مدير عام تبلغ حوالي 9.200 جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الأولى حوالي 8200 جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الثانية تصل إلى 8000 جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الثالثة تصل إلى 7500 جنيه.

مرتبات الدرجة الوظيفية الرابعة تصل إلى 7000 جنيه.

أما مرتبات الدرجة الوظيفية الخامسة تصل إلى 6500 جنيه.

بينما تبلغ مرتبات الدرجة الوظيفية السادسة حوالي 6000 جنيه.

زيادة رواتب المعلمين

وتتراوح الزيادة بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهاً، إضافة إلى 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.