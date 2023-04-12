في الوقت الحالي، يتم التركيز بشكل كبير على البحث عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing.te.eg لشهر أبريل 2023 وقيمة غرامة تأخر السداد، وخاصة مع دخول شهر أبريل من عام ٢٠٢٣، حيث من المتوقع صدور الفاتورة الربع سنوية في منتصف هذا الشهر، ستُعلن شركة المصرية للاتصالات عن إمكانية استلام الفاتورة يوم 15 أبريل، حتى يقوم العملاء بسدادها باستخدام وسائل الدفع المتعددة، ستمنح الشركة لجميع العملاء المتأخرين في سداد فواتيرهم مهلة شهر كامل حتى يستطيعوا تسديد مستحقاتهم وذلك قبل أن يتم إيقاف الخدمة عنهم وتحويل الخط للاستقبال فقط. كذلك سيتم إعطاء المؤجلين فترة إضافية للسداد حتى 14 يونيو من هذا العام، وإذا لم يقوموا بالسداد بعد ذلك سيتم رفع خطوطهم من الخدمة بشكل نهائي حتى تاريخ السداد.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي billing.te.eg لشهر أبريل 2023 وقيمة غرامة تأخر السداد

ادخل على موقع اتصالات مصر من هنا.

قم بالدخول إلى قسم الخط الأرضي.

اضغط على زر الاستعلام للحصول على تفاصيل فاتورة خط التليفون الأرضي.

أدخل رقم الخدمة ثم قُم بإدخال رمز المحافظة.

عند النقر على الزر المخصص للاستعلام، تظهر لك قيمة فاتورتك.

فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2023

تعمل شركة الاتصالات المصرية على توفير خدماتها للملايين من المصريين، حيث تمتلك الملايين من العملاء، وخاصة عملاء الخط الأرضي الذي يعد ضرورة حتمية في هذه الأثناء للاستفادة من خدمات الإنترنت أو امتلاكها، تقوم الشركة بإصدار فاتورة للهاتف الأرضي كل ربع سنة في شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر بالتتابع، كما تقوم الشركة بفرض عدد من الغرامات المضافة على فاتورة الهاتف الأرضي المستحقة، في حال تأخَّر العميل في سدادها، عملت الشركة سابقاً على توفير العديد من خيارات الدفع المتنوعة مثل الدفع الإلكتروني باستخدام بطاقات فيزا أو خدمات فورية وآمنة، بالإضافة إلى الدفع نقدًا في أقرب مركز للعميل.