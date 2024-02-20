ضحك طفلك مع بطوط.. نزل تردد قناة بطوط الجديد 2024 وشاهد بدون انقطاع

علي الرغم من وجود قنوات عديدة تهتم ببرامج الأطفال إلا انه لم نري مثل البرامج التي تبث من خلال قناة بطوط للأطفال تعتبر برامج مميزة، فريدة من نوعها ليست شائعه كما نري في معظم القنوات، تقدم العديد من البرامج الترفيهية، الكوميدية، التعليمية، دائما تعمل علي تطوير برامجها لا تتوقف علي نمط واحد، لذا نالت اعلي نسب مشاهدة في الفترة الاخيرة، مازال البحث عن ترددها الجديد مستمر حول وسائل التواصل الإلكترونية، من خلال هذا الموضوع سنوضح لكم كافة التفاصيل اللازمة بقناة بطوط في السطور التالية.

التردد الجديد بقناة بطوط عبر النايل سات

معامل تصويب الخطأ: 5/6.

معدل الترميز الخاص بالقناة: 27500.

التردد الخاص بالقناة: 11494.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تردد قناة بطوط عبر العرب سات

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة: رأسي.

تردد قناة بطوط: 11594.

معامل تصويب خطأ القناة: 5/6.

القمر الصناعي: العرب سات.

معامل الترميز قناة بطوط: 27500.

كيفية تنزيل تردد قناة بطوط

قم بالضغط علي قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول الخاص بجهاز الريسفير.

ثم قم بالنقر علي أيقونة التثبيت اليدوي.

يرجي إدخال تردد القناة، معامل الاستقطاب، معدل الترميز.

قم بالنقر علي زر البحث، سيتم علي الفور تحميل القناة، اضغط علي أيقونة الحفظ.

خصائص قناة بطوط للأطفال