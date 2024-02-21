“الفلوس هتبقا معاكم بالكوم لعبت معاكم خلاص” موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 ومفاجأة تنتظر الملايين.. شوف بسرعة مرتبك بعد الزيادة..!!

ينتظر الملايين من متلقي الراتب تاريخ إيداع الرواتب لشهر مارس 2024 بزيادة جديدة وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ذلك كجزء من استراتيجية الحماية الاجتماعية، التي تشمل تعديلات في الرواتب وتعيينات جديدة في مختلف القطاعات بالنسبة لتاريخ إيداع الرواتب لشهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة أصدرت الهيئة القومية للضمان الاجتماعي بيانًا بهذا الشأن حيث سيتم إيداع الرواتب لحوالي 11 مليون فرد وفي هذا المقال سوف نتعرف على اخر التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر.

موعد واماكن صرف المعاشات

يمكن لأصحاب المعاشات استلام دفعاتهم لشهر مارس 2024 بزيادة جديدة من مكاتب البريد ومن خلال ماكينات الصراف الآلي للبنوك وفقًا للتوزيعات المحددة في 1 و2 مارس من الشهر المقبل كما يمكنهم الاستفادة من خدمات شركات فوري والمحافظ الإلكترونية بشرط امتلاكهم أحد هذه الوسائل.

بعض قرارات السيد الرئيس

الرئيس السيسي يأمر بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية اعتباراً من الشهر المقبل من خلال

زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً. تعديل أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً حسب الدرجة الوظيفية. منح علاوات دورية للموظفين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية قدرها 11 مليار جنيه. تقديم حوافز إضافية تبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة وتتزايد بمقدار 50 جنيهاً لكل درجة وتصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة إجمالية قدرها 37.5 مليار جنيه.

اعرف بسرعه جدول صرف معاشات شهر مارس 2024