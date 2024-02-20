الزيادة كام … حقيقة خبر زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وكيفية الاستعلام عن الرواتب للحصول عليها

يتساءلون الكثيرون عن رواتب المتقاعدين بالعراق حيث أن وزارة المالية في دولة العراق اعلنت عن زيادة تقدر بمبلغ 1000 دينار عراقي وانها تهدف للعيش بحياة افضل ومن خلال مقالنا سنتعرف على حقيقة خبر زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024.

رواتب المتقاعدين بالعراق 2024

يبحث الكثير من الأشخاص عن سلم رواتب المتقاعدين والتي تم الاعلان عنها من قبل وزاره المالية وانه سوف تقوم بالعمل على مساعدة الاسر في تخطي الازمات الصعبة ةقد اشار ان الزيادة ستصل لمن يقوم باستحقاقها فقط وذلك من خلال توافر بعض من الشروط وسيتم زيادتها بنسبة 10% فيبلغ راتب المواطن 1100 دينار بدلًا من 1000 دينار اما الاشخاص الحالين على 2000 سيحصلون على 2200.

كيفية الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق

يمكننا ان نقوم بالاستعلام عن راتب المتقاعدين من خلال القيام بالاتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة المالية في دولة العراق.

ثم يتم كتابة اسم المواطن ورقم الهوية.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

كتابة جميع التفاصيل.

الضغط على أيقونة بحث.

رواتب التقاعد في العراق

تعمل الدولة على تخطي بالظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد ويمكن لجميع المتقاعدين سداد الاحتياجات الأساسية ويتم ذلك من خلال التعاون مع وزارة المالية والتي تعمل على التعديلات في سلم رواتب المتقاعدين، وجاء الراتب كما يلي: