مبروك للجميع.. رابط نظام نور للنتائج 1445 الفصل الدراسي الثاني noor.moe.gov.sa

نقدم لكم رابط نظام نور للنتائج 1445 الفصل الدراسي الثاني، حيث يعد نظام نور أحد الأنظمة الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمملكة وقد أتاحت الوزارة هذا النظام من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، ويمكن من خلال نظام نور الاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية بكل سهولة ويسر، وسوف نوضح تفاصيل أكثر عن نظام نور في الأسطر التالية.

رابط نظام نور للنتائج 1445 الفصل الدراسي الثاني

أتاحت وزارة التربية والتعليم السعودية رابط نظام نور للنتائج 1445 الفصل الدراسي الثاني يأتي ذلك بالتزامن مع قرب إعلان نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني لكافة المراحل التعليمية، ويمكن الدخول إلى هذا الرابط بالخطوات التالية:

قم بالتوجه إلكترونيًا إلى منصة نور الإلكترونية من هنا .

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور بطريقة صحيحة حتى تستطيع تسجيل الدخول إلى المنصة.

قم بتحديد هوية الشخص المسجل سواء طالب أو معلم أو ولي أمر.

انقر على نتيجة الطالب.

حدد الفصل الدراسي الذي يدرس فيه الطالب.

اضغط على استعلام، وسوف تظهر أمامك كافة بيانات النتيجة.

خطوات الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية من خلال اتباع الخطوات التالية:

توجه إلكترونيًا إلى نظام نور من هنا .

قم بتسجيل الدخول إلى المنصة بشكل صحيح.

أدخل رقم بطاقة الهوية الوطنية في الحقل المخصص لها.

أدخل رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك على الشاشة.

اضغط على كلمة التالي.

سوف تظهر أمامك كافة تفاصيل نتيجة الطالب بتقارير الدرجات.

يمكنك الاطلاع عليها أو طباعة النتيجة بصيغة pdf.

موعد الإعلان عن نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1445

قامت وزارة التربية والتعليم السعودية بالإعلان عن موعد ظهور نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني بمختلف الصفوف الدراسية يوم الأربعاء الموافق 11 شعبان 1445، 21 فبراير 2024.