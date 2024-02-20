“مبارك للجميع 2024 Noor”استخراج نتائج نظام نور برقم الهوية 1445 الترم الثاني عبر نظام نور

حدثت وزارة التربية نظام نور للنتائج ليكون حلاً سهلاً وفعالاً لطلاب المدارس، حيث يمكنك الوصول إلى النتائج بسهولة عبر إدخال رقم الهوية 1445 وتحديد الفصل الدراسي الثاني، باستخدام هذا النظام يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بدقة وفي الوقت المناسب، مما يسهل عليهم متابعة تقدم الطالب وتحفيزه على تحقيق النجاح في مساره الدراسي، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الوزارة لتعزيز التواصل والشفافية بين جميع أطراف العملية التعليمية.

نظام نور

يلزمنا الحصول على المعلومة بدقة وسرعة وعندما يتعلق الأمر بأداء أبنائنا الدراسي، يبرز نظام نور كمنارة إلكترونية تيسر على الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية الاطلاع على النتائج الدراسية بكل يسر وسهولة، جاء إطلاق نظام نور الإلكتروني برقم الهوية 1445 كخطوة متقدمة نحو تحديث الخدمات التعليمية، مما يعكس العناية بالجانب التعليمي ويسهل على الجميع الوصول إلى النتائج فور صدورها، إنها دعوة لنا جميعاً لنتعرف أكثر على كيفية استخدام هذه الأداة الفعّالة للاستعلام عن النتائج الدراسية برقم الهوية من خلال خطوات بسيطة وواضحة.

إعلان نتائج اختبارات الفصل الثاني النهائية إلكترونيًا

قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية بإصدار توجيهات صارمة لجميع المدارس في المملكة لضرورة إكمال عمليات التصحيح في الوقت المحدد، حثت الوزارة على ضرورة مراجعة النتائج بدقة وسرعة، وقررت القيام بتصحيح ومتابعة النتائج يوميًا عبر النظام الإلكتروني المعروف بـ”نور” هذا القرار يشمل جميع المواد الدراسية بهدف تسهيل وصول الطلاب والطالبات إلى نتائجهم بسرعة وسهولة بعد انتهاء الاختبارات.

أكدت الوزارة أن جميع إجراءات التصحيح والرصد تُنفذ بدقة في الكنترول في المدارس بشكل دقيق، سواء في عملية التصحيح أو المراجعة والرصد، بهدف ضمان حصول كل طالب على درجاته بدقة وبشكل عادل، كما قررت الوزارة أن تُعلن كافة النتائج للطلاب يوم الأربعاء القادم، وهو اليوم الذي يسبق يوم التأسيس حيث يحصل الطلاب على إجازة ونهاية الفصل الدراسي الثاني لعام 1445/2024.

كيفية التحقق من نتيجة الفصل الثاني الدراسي عبر نظام نور 1445

أعلنت الوزارة عن نتائج الاختبارات النهائية للفصل الثاني عبر نظام نور التعليمي بصورة رسمية، سيتم الإعلان عن النتائج في نفس يوم انتهاء الاختبارات، وذلك عبر المنصة الإلكترونية من خلال تنفيذ عدد من الخطوات اللازمة: