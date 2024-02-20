“وحش اوبو الجديد” .. مواصفات اوبو رينو 11 احدث الاصدارات 2024… ادخل شوف بسرعة مواصفاته ..!!

من افضل الشركات في الموبيلات هي شركة أوبو لانها رائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية حيث حققت نجاحات كبيرة في الفترة الأخيرة تتميز أوبو بتقديم إصدارات فريدة مجهزة بتقنيات عالية المستوى ويتميز هاتفها الجديد Reno11 بأداء ممتاز وجودة عالية في الكاميرا ضمن فئته تسعى الشركة دائمًا لتقديم أحدث التقنيات واليوم سوف نسلط الضوء على مواصفات الإصدار الأحدث من هواتف أوبو والذي يُطلق عليه اسم Reno11 F وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر عن الشركة.

مواصفات جهاز اوبو رينو 11

الشاشة

نوع الشاشة AMOLED.

حجم الشاشة 6.7 بوصة.

دقة الشاشة 1080 × 2412 بكسل FHD+.

كثافة البكسل 394 بكسل لكل بوصة.

معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

سطوع الشاشة 950 شمعة.

دعم تقنية HDR10+.

المعالج

نوع المعالجQualcomm Snapdragon 7 Gen 1. عدد النوى ثماني النواة.

الذاكرة

ذاكرة الوصول العشوائي RAM 8/12 جيجابايت.

سعة التخزين الداخلية128/256 جيجابايت.

لا يدعم الهاتف تركيب كارت ميموري.

الكاميرا

الكاميرا الخلفية كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8.

الكاميرا الأمامية كاميرا بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4.

البطارية

سعة البطارية 5000 مللي أمبير

تقنية الشحن السريع SuperVOOC بقوة 67 واط.

مميزات أخرى للهاتف