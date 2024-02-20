قبل رمضان..تعرف على رابط وشروط التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024

مع إعلان وزارة القوى العاملة عن صرف دفعات منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024، خلال الأسبوعين القادمين، ازدادت عمليات البحث عن رابط التسجيل في المنحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتهدف هذه المنحة إلى تقديم مساعدات مالية للأسر المصرية محدودة الدخل، إذ يُصرف مبلغ 1000 جنيه لكل مستحق من خلال كروت الصرف الآلي بالرقم القومي، وفي هذا المقال، سنوضح رابط، وشرح كيفية التسجيل عبر المنصة، وشروط الاستحقاق للحصول على المنحة.

منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024

يمكن للراغبين في التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 1000 جنيه 2024، التوجه إلى موقع وزارة القوى العاملة من خلال الرابط “التالي“، وتشمل خطوات التسجيل، ما يلي:

الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة. اختيار منحة العمالة غير منتظمة. إدخال البيانات في النموذج الإلكتروني. مراجعة البيانات والتأكد من صحتها. الضغط على زر “إرسال الطلب”.

في حال قبول طلب المتقدم، ترسل وزارة القوى العاملة رسالة نصية عبر الهاتف:

تتضمن الرسالة موعد صرف المنحة.

تحدد الرسالة المكان المخصص لاستلام المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة غير منتظمة 2024

تتراوح القيمة النقدية بين 500 و1000 جنيه مصري، ويحق للأشخاص الذين تقل رواتبهم الشهرية عن 3000 جنيه مصري التقديم للحصول على المنحة، كما حددت وزارة القوى العاملة الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على منحة القوى العاملة، وتشمل الشروط، ما يلي: