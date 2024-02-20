𝙨𝙥𝙖.𝙜𝙤𝙫.𝙞𝙦 【﻿ابحث　الان】اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 مظلتي

يبحث الكثيرون عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصات التواصل وغيرها، حيث طال انتظارهم على موعد إعلان اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، والتي قد أعلنت عنها وزارة العمل منذ فترة أن الوزارة بصدد الإعلان عن وجبة جديدة من وجبات الرعاية الاجتماعية.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم تفاصيل الاستعلام عن اسماء الوجية السابعة من وجبات الرعاية.

من هم الذين يستحقون راتب الرعاية الاجتماعية؟

وضعت وزارة العمل معايير للرعاية الاجتماعية في العراق، حيث تم طرح برنامَج الرعاية لتساعد الفئة الأقل احتياجًا، لذلك من الفئات التي تقوم الرعاية بدعمها التالي:

أرملة أو مطلقة لها ولد قاصر يعيش معها، ولكن في حالة توجها ينتقل الراتب إلى الولد.

ومن الحالات التي أيضا تستحق الدعم اليتيم القاصر.

كما يقدم برنامَج الرعاية الدعم للعاطل عن العمل كليًا بسبب مرض أو بسبب الشيخوخة أو نحوه.

ما هي مجالات الرعاية الاجتماعية؟

حددت مجالات الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل بحيث تشمل المجالات الأشد احتياجًا للفئات محدودة الدخل فمن هذه المجالات التالي.

التأمين الاجتماعي.

الضمان الاجتماعي.

الخِدْمَات الصحية، والعلاجية.

رعاية اجتماعية سكنية.

رعاية اجتماعية للفئات الخاصة.

كيف ابحث على اسمي في الرعاية الاجتماعية؟

بخطوات بسيطة من خلال منصة مظلتي يمكنك الاطلاع على الأسماء المشمولة بالرعاية الاجتماعية، والتي تم إنشائها تيسيرًا على المواطنين بالاستعلام عن حالتهم، حيث يمكنك الاطلاع على الأسماء من خلال اتباع التالي:

الدخول على منصة مظلتي من خلال رابط المظلة.

ادخل على الرعاية الاجتماعية.

اختيار الوجبة السابعة.

سجل كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالمستفيد.

اضغط تحميل كشوفات الرعاية بصيغة pdf، ثم قم بالاطلاع على الاسم الذي تريد.

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ومن المترقب أن يتم الإعلان عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة، ونحن إلى ذلك سنوافيكم بكل ما هو جديد عن موعد الوجبة الأخيرة.