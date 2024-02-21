استعلــمـ نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول نصف السنة موقع وزارة التربية epedu gov iq

يقترب موعد الإعلان عن نتائج الثالث متوسط 2024، ويزداد القلق بين الطلاب وأولياء الأمور فهذه النتائج تُشكل بداية للانتقال إلى مرحلة جديدة وهى المرحلة الثانوية، واختيار التخصص الذي يرغبون به، وتعتبر نتائج الصف الثالث المتوسط من أهم النتائج في مسيرة الطالب التعليمية وتحديد مستقبلة، حيث تُحدد مساره الأكاديمي بشكلٍ كبير وتبذل وزارة التربية والتعليم العراقية قصارى جهدها لضمان دقة التصحيح والعدالة في تقييم الدرجات، مع الحرص على إعلان النتائج في الوقت المناسب، كافة التفاصيل فى هذا المقال.

نتائج الثالث متوسط 2024

أشارت وزارة التربية العراقية أن أوراق امتحانات الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية تمر بعدة مراحل مختلفة من أهمها القيام بتصحيح الأوراق بشكل واضح ودقيق، ثم يتم القيام برصد الدرجات الخاصة بكل طالب من المراحل الدراسية، وعليه يتم العمل على مراجعة الدرجات أكثر من مرة لضمان كل طالب على ما يستحقه وفقًا لأداءه في الإمتحانات.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024

يوفر موقع نتائجنا رابط نتائج الثالث متوسط 2024 في كل مديريات التربية العراقية بعد اعتمادها بشكل رسمي، إذ تقوم المواقع بنقل رابط التحميل من الصفحة الرسمية لوزارة التربية على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتليجرام، ونشر النتائج في جميع المديريات، عندما يتم الإعلان عن درجات امتحانات المرحلة المتوسط بالدور التمهيدي يمكنك الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

ادخل إلى موقع نتائجنا. حدد نتائج المتوسط التمهيدي. اختر مديرية التربية التابع لها. واضغط تنزيل درايف. حدد المدرسة وراجع كشف النتائج.

موقع ناجح نتائج الثالث متوسط 2024

يقدم موقع ناجح رابط تنزيل نتائج الصف الثالث المتوسط pdf في كافة المحافظات العراقية، حيث يمكنك الاستعلام عن النتيجة فور إعلانها من قبل مديرية التربية من خلال الصفحة الرسمية لوزارة التربية أو الموقع الإلكتروني لبوابة نتائجنا، كما يمكنك الاستعلام عن النتائج من موقع ناجح باتباع تلك الخطوات فيما يلي: