officially… موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 للقطاع الخاص والعام وفقًا لوزارة المالية

يبحث العديد من المستفيدين عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 يبحث كثير من الموظفين عن موعد صرف الرواتب خاصةً مع اقتراب شهر رمضان تحتاج الأسر إلى شراء المستلزمات الرمضانية وفي السطور القادمة سنتناول كافة التفاصيل حول موعد صرف الرواتب.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يبحث الموظفون في القطاع الخاص والعام عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير2024 خاصة مع اقتراب موعد صرف الرواتب والذي يبدأ من يوم الخميس المقبل الموافق 22 فبراير ليستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير ويتساءل الموظفون عن زيادة المرتبات خاصةً بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الرواتب بنسبة 50% وزيادة لجميع الدرجات الوظيفية على أن تبدأ زيادة المرتبات بداية من شهر مارس المقبل.

مرتبات شهر فبراير

قد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة الرواتب بمقدار 1000 إلى 1200 جنيه على جميع فئات الرواتب الوظيفية ولهذا سيتم صرف رواتب فبراير على النحو الآتي :

تبدأ مرتبات الدرجة السادسة لشهر فبراير من 4000 جنيه.

تبدأ مرتبات الدرجة الخامسة لشهر فبراير من 4500 جنيه.

تبدأ مرتبات شهر فبراير الدرجة الرابعة لشهر فبراير تصل من 5000 جنيه.

تبدأ مرتبات شهر فبراير الدرجة الثالثة لشهر فبراير تصل من 5500 جنيه.

تبدأ مرتبات الدرجة الثانية الخاصة بشهر فبراير من 6000 جنيه.

تبدأ مرتبات شهر فبراير لموظفي الدرجة الأولى من 7000 جنيه.

تبدأ مرتبات شهر فبراير لموظفي درجة المدير العام وما يوازيها من 8000 جنيه

تبدأ مرتبات شهر فبراير لموظفي الدرجة العالية وما يعادلها من 9000 جنيه.

تبدأ مرتبات شهر فبراير لموظفي الدرجة الوظيفية الممتازة وما يوازيها بداية من 11000 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير 2024، من البنوك التجارية وبنوك القرى، والبريد المصرى، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، ومن منافذ شركة فوري، وفروع بنك ناصر الاجتماعي