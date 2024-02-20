“لو مقومتش اشتريته هتخسره” موبيل Samsung Galaxy A15 بأحدث المواصفات.. ادخل شوف بسرعة..!!

تعد شركة سامسونج واحدة من اللاعبين الرئيسيين في ميدان الهواتف الذكية على المستوى العالمي حيث تُقدم مجموعة واسعة من الأجهزة لمختلف الشرائح السوقية بمواصفات تتنوع بين الفئة العليا والوسطى والاقتصادية تختلف قدرات وأداء الهواتف وأسعارها وفقًا للفئة التي تنتمي إليها واليوم نقدم لكم استعراضًا شاملاً لأحدث إصداراتها، هاتف Samsung Galaxy A15 لذلك في هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات وامكانيات هذا الموبايل بالاضافة ايضا الى مميزات وعيوب الموبايل فقط تابعوا معنا لكي تتعرفوا على كل هذه التفاصيل.

مواصفات الهاتف

الشاشة 6.5 بوصة بدقة FHD+ بها نوتش صغير

التصميم الهاتف متين جداً ويتكون من البلاستيك

نظام التشغيل أندرويد 14

المعالج ثماني النواة Mediatek Helio G99 تكنولوجيا 6 نانو

الكاميرا الخلفية 50 أو 5 أو 2 ميجا بيكسل

الكاميرا الأمامية 13 ميجا بيكسل

البطارية 5000 ميللي أمبير

وزن الهاتف 200 جرام

الذاكرة العشوائية 4 أو 6 أو 8 جيجا بايت

السعة التخزينية 128 أو 256 جيجا بايت

مميزات الموبيل

بطارية كبيرة تدوم طويلاً تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير في الساعة مما يمنحك طاقة تدوم طوال اليوم. معالج ثماني النواة يحتوي الهاتف على معالج ثماني النواة يمنحك أداءً سريعًا وسلسًا. مستشعر بصمة الإصبع يحتوي الهاتف على مستشعر بصمة الإصبع على الجانب مما يوفر لك طريقة آمنة وسريعة لفتح الهاتف. سعر معقول يُعد هاتف Samsung Galaxy A15 هاتفًا بسعر معقول يقدم الكثير من الميزات الرائعة.

عيوب الهاتف