في الساعات الأخيرة، بدأ عدد كبير من عشاق كرة القدم في الوطن العربي في البحث عن تردد قناة بي إن سبورت بريميوم 1 bein Sport premium لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم، والتي ستقوم ببث جميع مباريات دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا العام، ستشهد هذه الجولة العديد من المواجهات المثيرة التي ستحسم هوية الفرق المؤهلة إلى المرحلة التالية من البطولة لهذا العام، يُعَدُّ لقاء بايرن ميونخ ومانشستر سيتي ومباراة ميلان ونابولي ولقاء ريال مدريد وتشيلسي من أهم المباريات التي ينتظرها عشاق كرة القدم سنةً بعدَ سنةٍ، حيثُ يهتفون بها ويلذِّذون بمتابعتها.

قناة 1 bein Sport premium ريال مدريد وتشيلسي اليوم

تُعد قناة بي إن سبورت بريميوم واحدة من القنوات الجديدة التي تم إطلاقها ضمن شبكة بي إن في السنوات الماضية، تُخصص هذه القناة لعرض جميع محتوى شبكة بي إن الحصري، حيثُ تُشغل هذه الشبكة عرض جميع حلقات دوري الانجليزية، كما يتم إذاعة نهائية دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبية، تسبب ذلك في جعل الناس المهتمين بكرة القدم في جميع أنحاء العالم يولون اهتماماً كبيراً لهذه القناة، تتم تدعيم هذه القناة بالعديد من اللغات المختلفة، بهدف إرضاء جميع الشرائح وجذب أكبر عدد من المشاهدين في أنحاء مختلفة من العالم، فتوجد لغات مثل الفرنسية والإنجليزية والعربية والكثير غيرها، تمكنت القناة مؤخراً من جذب العديد من نجوم كرة القدم في الوطن العربي للمشاركة في حلقاتها التحليلية، لتحليل أداء اللاعبين والمدربين قبل وبعد نهاية كل لقاء في المسابقات المختلفة.

تردد قناة بي إن سبورت بريميوم 1 bein Sport premium لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم

معامل تصحيح الخطأ : ⅚.

معدل الترميز : 27500.

الاستقطاب : أفقي.

الجودة : HD.

التردد : 11013.

القمر الصناعي : نايل سات.

طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة بي إن سبورت بريميوم 1 bein Sport premium لمشاهدة مباراة ريال مدريد وتشيلسي اليوم، ونوضح لكم بالخطوات طريقة ضبط القناة علي جهاز الاستقبال، كالتالي