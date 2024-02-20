اسعار الفراخ البيضاء اليوم والبلدي والساسو في المزرعة والأسواق.. هنخزن ولا هنشتري بس!!

يشغل بال المربيون وأصحاب المزارع وربات المنزل التعرف على اسعار الفراخ البيضاء اليوم، حيث يوميًا البحث قائم عن الأسعار باعتبارها أن الفراخ واحدة من المأكولات التي لا يمكن الاستغناء عنها مرة على الأقل في الأسبوع، ويُقبل الكثيرون على شراء الفراخ البيضاء لرخص ثمنها بالمقارنة مع اللحوم الحمراء والتي ارتفعت بشكل مبالغ فيه، فدعونا نوضح لكم الأسعار في البورصة اليوم، كونوا معنا.

اسعار الفراخ البيضاء اليوم

شهدت أسعار الدواجن اليوم بفضل الله استقرارًا واضحًا في الأسعار، وذلك بعد توافرها بكمية كبيرة داخل السوق، وتختلف الأسعار بالمزرعة عن السعر بالسوق، حيث سعر الشحن والنقل وربح الموزع والمحلات وكل هذه الأمور، وقد جاءت الأسعار اليوم على هذا النحو:

سعر الفراخ البيضا جاءت بسعر ما بين 93 إلى 94 جنيه مصري داخل المزرعة، ولكن تصل للمستهلك بمبلغ ما بين 98 إلى 100 جنيه مصري.

الكيلو من فراخ الأمهات اليوم سجل مبلغ 80 جنيه مصري بالمزرعة، أما السعر في السوق بسعر من 85 ج إلى مبلغ 90 جنيه.

سعر الكيلو من الفراخ الساسو بسعر 109 إلى مبلغ 110 ج بأرض المزرعة، بينما للمستهلك وصل لسعر 105 جنيه مصري.

سعر كرتونة البيض اليوم

وشهدت أيضًا أسعار البيض استقرار في الأسعار، حيث جاءت الأسعار اليوم في المزرعة وللمستهلك بالأسعار التالية: