عاجل .. استعلم عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من رابط الوزارة الرسمي

باتت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة من أكثر المواضيع تداولاً على مدار الساعات الأخيرة، والتي شملت آلاف الأسر العراقية المستحقة، وجاءت ضمن سياق الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتقديم الدعم المالي للمواطنين الأشد احتياجًا في مختلف المحافظات، إيمانًا منها بأهمية مساعدة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، وتزايدت التساؤلات من قبل العديد من المواطنين حول رابط، وخطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين، وهذا ما سنعرفه من خلال مقالنا.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

ينتظر العديد من مواطني العراق بفارغ الصبر الإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 من الوجبة السابعة، والذي يدعم الفئات الأكثر احتياجًا في العراق، مثل: الأسر الفقيرة، وذوي الإعاقات المزمنة، وكبار السن، والأيتام، والأرامل، وضحايا العنف، والذي يقدم المساعدات المالية على شكل دفعات شهرية، والرعاية الصحية المجانية أو المدعومة، والتأهيل المهني للمساعدة على إيجاد فرص عمل، وإسكان للأسر الفقيرة.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

تعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بجد على مراجعة جميع الطلبات التي تلقتها من المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا الدعم، ومن المتوقع أن يُعلن عن قوائم المستفيدين في الأيام القادمة، كما نصحت المواطنين بمتابعة الموقع الإلكتروني للوزارة، واتباع الخطوات التالية للاستعلام عن الأسماء:

افتح الموقع الإلكتروني لمنصة مظلتي من خلال الرابط “ التالي “. من الصفحة الرئيسية، اختر خيار “الرعاية الاجتماعية”. من قائمة الخدمات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية، اختر خيار “أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024”. أدخل البيانات الشخصية: اسم المحافظة، ورقم الوجبة، والاسم الكامل. بعد إدخال جميع البيانات المطلوبة، اضغط على زر “استعلام”. يمكنك تحميل كشوفات الوجبة السابعة من خلال الضغط على زر “تحميل”. ابحث عن اسمك الكامل في الكشوفات المُحملة. في حال وجدت اسمك ضمن كشوفات المستفيدين، توجه إلى أماكن الصرف المخصصة لاستلام الوجبة المقررة.

الفئات المستفيدة من الرعاية الاجتماعية 2023

الأسر الفقيرة والتي لا تتمكن من توفير الاحتياجات الأساسية الخاصة بها.

الأرامل والأيتام وهم من ضمن الفئات الضعيفة في المجتمع

ذوي الإعاقة والذي يتم تقديم الدعم الكامل لهم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية