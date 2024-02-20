تخفيضات كتيرررررر … أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة

تم الاعلان عن فتح بعض من المعارض في محافظات جمهورية مصر العربية والتي يمكن من خلالها شراء السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والذي بدا في يوم 15 من شهر فبراير الجاري ومن خلال مقالنا سنتعرف على أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة.

أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة

يمكننا ان نتعرف على أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة، والتي من بينها:

حيث يوجد في أرض المعارض بمدينة نصر.

مصر القديمة في منطقة أثر النبي.

كذلك فتح في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.

ميدان باب الشعرية.

ايضًا ميدان الأميرية.

أيضا في مدينة السلام.

يتوفر في مصر القديمة بميدان الباشا.

كما انه يوجد في المعصرة أمام محطة المترو.

يوجد بدار السلام وتحديدًا في شارع الفيوم.

معارض أهلا رمضان 2024 بالجيزة

توجد المعارض في محافظة الجيزة في الأماكن التالية: