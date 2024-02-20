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تخفيضات كتيرررررر … أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة
تم الاعلان عن فتح بعض من المعارض في محافظات جمهورية مصر العربية والتي يمكن من خلالها شراء السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والذي بدا في يوم 15 من شهر فبراير الجاري ومن خلال مقالنا سنتعرف على أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة.
أماكن معارض أهلا رمضان 2024 بالقاهرة
يمكننا ان نتعرف على أماكن معارض أهلا رمضان في محافظة القاهرة، والتي من بينها:
- حيث يوجد في أرض المعارض بمدينة نصر.
- مصر القديمة في منطقة أثر النبي.
- كذلك فتح في حي البساتين بجوار شركة الكهرباء.
- ميدان باب الشعرية.
- ايضًا ميدان الأميرية.
- أيضا في مدينة السلام.
- يتوفر في مصر القديمة بميدان الباشا.
- كما انه يوجد في المعصرة أمام محطة المترو.
- يوجد بدار السلام وتحديدًا في شارع الفيوم.
معارض أهلا رمضان 2024 بالجيزة
توجد المعارض في محافظة الجيزة في الأماكن التالية:
- شارع البوهي نهاية شارع الوحدة.
- كذلك فرع بناصية شارع المنيرة الرئيسي.
- مدينة الأوقاف وتحديدا في شارع الحوفي.
- يوجد في شارع جامعة الدول العربية.
- العجوزة بشارع الفالوجا.
- في العجوزة بشارع محجوب ثابت.
- فرع شارع أبو المعاطي خلف مسرح البالون.
- شارع البطل أحمد عبد العزيز.
- بولاق الدكرور.
- فرح بمدينة الحوامدية.
- شوارع الحجاز، أحمد عرابي، الرشيد.
- ميت عقبة في شارع المشروع.
- أمام قسم شرطة الوراق.
- يوجد منفذ بجوار مبنى الحي القديم.
- فرع شارع الصفا والمروة فيتواجد أمام المدرسة.
- شارع محمد حجازي في شارع طلعت حرب.
- تم افتتاحها لاستقبال المواطنين وبيع السلع بأسعار مخفضة لهم والتي يبحث عنها عدد كبير من المواطنين.