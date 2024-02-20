جهزيهم قبل رمضان … ما هي أسعار ياميش رمضان 2024 وموعدها

يبحث الكثير عن أسعار يعيش رمضان 2024 وانه سيوافق الحادي عشر من مارس 2024، ويتم استعداد كبير لاستقبال ذلك الشهر المبارك، ويتم من خلال شراء الياميش ومن خلال مقالنا سنتعرف على ما هي أسعار ياميش رمضان 2024 وموعدها.

أسعار ياميش رمضان 2024

يقوم المواطنين بشرائها في شهر رمضان الكريم هي ياميش رمضان وفيما يلي الأسعار الخاصة بها:

ربع كيلو مكسرات مشكله 203 جنيه مصري.

كما يقدر ثمن جوز الهند حوالي 31 جنيه مصري.

كما أن الخوخ المجفف بلغ 120 جنيه مصري.

يبلغ المشمش بمبلغ 149 جنيه مصري.

المكسرات المشكلة وزنها 300 جرام والذي يبلغ 185 جنيه مصري.

سعر عين جمل ما يتراوح بين 220 حتى 400 جنيه مصري.

كيلو البندق حوالي 200 حتى 450 جنيه مصري.

حيث ان معارض أهلا رمضان تم انشائها في يوم الخميس الذي كان موافق الخامس عشر من فبراير 2024م.

موعد شهر رمضان 2024 -1445

تم التصريح عن موعد شهر رمضان المبارك وفقا للحسابات الفلكية وانه في يوم الثلاثاء الموافق 11 مارس 2024، حيث يتم استطلاع هلال الشهر خلال اللجنة الشرعية ويتم عبر دار الإفتاء لتحديد غرة الشهر الكريم من خلال مؤتمر.

ما هي اسعار مكسرات رمضان 2024

كيلو الفستق يصل ما بين 350 لـ 600 جنيه.

اما عن سعر كيلو البندق يتراوح ما بين 200 لـ 450 جنيها.

كيلو الكاجو يصل ما بين 300 لـ 650 جنيها.

اما عن كيلو اللوز يتراوح من 250 لـ 550 جنيها.

سعر كيلو عين الجمل، وصل 400 جنيه.

كما انه يمكننا شراء ياميش رمضان بأسعار مخفضة من عدة أماكن، والتي يتم فيها البيع باسعار منخفضة ومنها رمسيس بالقاهرة، شارع العطارين بحي الأزهر، وغيرها.