رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024… والشروط اللازمة

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024، وتحديداً بعدما أعلن الملك عبد الله الثاني مكرمة ملكية سنوية وهي 100 دينار كويتي سوف يتم صرفها للأشخاص الأكثر احتياجاً ، وذلك تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك ومساعدة عدد كبير من الأسر الغير قادرة على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب ، ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً على رابط التسجيل في المكرمة الملكية والشروط التي أعلنت عنها الحكومة الأردنية …

رابط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024

وكانت الحكومة الأردنية أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار تيسيراً على عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء الأردن وإليكم الخطوات …

زيارة الموقع الرسمي بصندوق المعونة الوطنية.

يجب الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول” .

ادخل الرقم الوطني والرقم السري.

ثم اضغط على أيقونة “التسجيل في المكرمة الملكية بقيمة 100 دينار”.

يجب على المتقدم ادخال البيانات المطلوبة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ثم اضغط على تقديم الطلب.

بعد الإنتهاء من تقديم الطلب يرجى الإنتظار يومين حتى يتم مراجعة الطلب

في حالة الموافقة على الطلب المقدم سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف تفيد قبول الطلب المقدم.

أما في حالة رفض الطلب سوف تصبك رسالة تفيد سبب الرفض.

ما هي شروط التسجيل في المكرمة الملكية 100 دينار في الأردن 2024