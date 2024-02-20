التأمينات الاجتماعية تٌعلن عن طريقة الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة

الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024 شهدت الآونة الأخيرة زيادة في البحث عن مواعيد صرف معاشات شهر مارس 2024 من قبل أصحاب المعاشات، ويأتي هذا الاهتمام خاصة بعد الإعلان عن زيادة في المعاشات من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يهدف من خلالها إلى رفع مستوى معيشة المواطنين لمواجهة التحديات المتزايدة لغلاء المعيشة.

الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024

قد حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف معاشات شهر مارس 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص، ومن المقرر أن تبدأ الهيئة في صرف هذه المعاشات يومي 1 و 2 من الشهر المقبل تأتي هذه الخطوة بعد القرارات التي اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الزيادة الجديدة في معاشات أصحاب المعاشات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويجدر بالذكر أنه وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية لعام 2019، فإن موعد الزيادة السنوية للمستحقين للمعاشات يكون في شهر يوليو من كل عام، وتبلغ الزيادة القصوى 15% وعلاوة على ذلك، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على زيادة في المعاشات وأجور العاملين في الدولة، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بمبلغ 6 آلاف جنيه، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين ظروف المواطنين ورفع مستوى معيشتهم.

الاستعلام عن قيمة المعاش بعد الزيادة 2024