“الفلوس هتبقا معاكم بالكوم” معاد صرف معاشات شهر مارس بالزيادات الجديدة 15% قبل رمضان .. خبر يفرح الجميع..!!

تم الإعلان عن زيادة سنوية في صرف معاشات شهر مارس 2024 قبل حلول شهر رمضان بنسبة 15% وهذه الزيادة تأتي في إطار التحسين المستمر للمعاشات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع إن هذه الخطوة تعكس حرص الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتعتبر إحدى السياسات الاجتماعية التي تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التوازن بين طبقات المجتمع وتعتبر الزيادة السنوية في الإعانات والمعاشات أمرًا إيجابيًا للمواطنين حيث يساهم هذا التحسين في تحسين مستوى المعيشة وتقديم الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة والمحتاجة وتأتي هذه الزيادة في إطار سياسة الرعاية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة للجميع.

الزيادة الجديدة في المعاشات

ومن الجدير بالذكر أن الزيادة الجديدة في صرف المعاشات قد تم الإعلان عنها بناء على دراسات دقيقة ومتابعة دورية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وهذا يعكس حرص الحكومة على مواكبة التطورات وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد هذا وسوف تصرف المعاشات الجديدة كالتالي

يوم 1 و2 مارس 2024: الفئة الأولى لمن يحصل على معاش فوق مبلغ 1000 جنيه.

يوم 3 و4 مارس 2024 الفئة الثانية لمن يحصل على معاش فوق مبلغ 2000 جنيه.

يومي 5 و6 مارس 2024 الفئة الثالثة لمن يحصل على معاش فوق مبلغ 3000 جنيه.

توجيهات الرئيس بزيادة المعاشات

في الأول من فبراير 2024 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا بزيادة نسبة المعاشات بنسبة 15% حيث أكد أن التنفيذ سيبدأ في مارس من العام نفسه تتمثل هذه الزيادة في ضرب قيمة المعاش الشهري بنسبة 15% ثم جمع الناتج مع قيمة المعاش الأصلية لتحقيق إجمالي المعاش بعد الزيادة كما تم رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيهات والحد الأقصى إلى 10080 جنيه بدلا من 8720 جنيه.