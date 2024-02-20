اتطبق رسميًا “زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024” لـ 100 جنية للأعمار البالغة و75 للصغار

زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 موضوع تموين الفرد قبيل رمضان 2024 هو من أبرز المواضيع التي شهدت زيادة في الاهتمام من قبل المواطنين مؤخرًا. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أسعار جميع السلع التموينية لشهر مارس 2024، حيث من المقرر صرفها اعتبارًا من الجمعة الأولى في الشهر، هذه الأسعار ستكون متاحة لحوالي 21 مليون حامل لبطاقات التموين، الهدف من هذه الخطوة هو توفير سلع ذات جودة عالية بأسعار معقولة لجميع المواطنين، وضمان توفير السلع الأساسية للجميع.

زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

تم توزيع نصيب كل فرد من زيت وسكر لشهر مارس 2024، حيث يحصل كل فرد على زجاجة زيت بحجم 800 مللي، والحد الأقصى لصرف الزيت هو أربع زجاجات للبطاقة الواحدة، كما يتم صرف كيلو جرام واحد من السكر لكل فرد، والحد الأقصى لصرف السكر هو ستة كيلو جرام.

وزارة التموين والتجارة الداخلية نفت بشكل قاطع كل الأخبار المتداولة عن إمكانية زيادة التموين لشهر مارس 2024 قبل شهر رمضان، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع أسعار السلع، ينتظر المواطنون بفارغ الصبر الإعلان عن زيادة نصيب الفرد في بطاقة التموين لتخفيف العبء عنهم.

من المتوقع أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإعلان عن مجموعة من القرارات الهامة في الفترة المقبلة بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية.

أما بالنسبة لأسعار السلع التموينية في شهر مارس 2024، فقد تم الإعلان عن الأسعار الأساسية كالتالي: